Star Citizen prikupio više od milijardu dolara

Čak 14 godina nakon što je prvi put predstavljen javnosti, Star Citizen prikupio je milijardu dolara kroz crowdfunding, ali datuma izlaska igre još nema

Star Citizen premašio je milijardu dolara prikupljenih kroz crowdfunding kampanje i donacije zajednice, 14 godina nakon što je projekt prvi put predstavljen javnosti.

Naime, projekt je još 2012. godine pokrenuo Cloud Imperium Games, a početna Kickstarter kampanja tada je prikupila nešto više od dva milijuna dolara. Od tada se razvoj financira gotovo isključivo kroz podršku igrača, prodaju virtualnih svemirskih brodova i različite pakete podrške unutar same igre.

Za one koji nisu upoznati, Star Citizen zamišljen je kao izrazito ambiciozan svemirski simulator otvorenog svijeta koji kombinira istraživanje svemira, trgovinu, borbu, multiplayer elemente i detaljno simulirane svemirske brodove.

Igrači mogu slobodno putovati između planeta i svemirskih postaja, preuzimati različite uloge poput trgovaca, lovaca na ucjene ili pilota te sudjelovati u velikim online sukobima. Projekt je godinama poznat po impresivnoj grafici i tehničkim ambicijama, ali i po dugotrajnom razvoju te čestim kritikama zbog odgađanja izlaska pune verzije igre.

No, unatoč rekordnom iznosu financiranja, Star Citizen i dalje se nalazi u alpha fazi razvoja te još nema potvrđen datum službenog izlaska. Originalni plan bio je da igra bude dostupna još 2014. godine.