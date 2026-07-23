Star Wars Zero Company će imati jaku priču, ali bez opcionalnih romansi

S nešto više od mjesec dana koliko nas dijeli od izlaska Star Wars Zero Companyja, developerski tim Bit Reactor objavio je neke nove detalje o ovom zanimljivom naslovu. Kako znamo, riječ je o taktičkom RPG-u koji najveći naglasak stavlja na poteznu borbu i sve vezano uz nju, od priprema i pažljivog opremanja naših vojnika pa do odluka u samim borbama u kojima svaki pogrešan korak može biti katastrofalan.

Smještena u završne godine Clone Warsa, ova će igra, prema tvrdnjama developera, imati i iznimno jaku i zanimljivu priču koju će dodatno osnažiti visokobudžetne međuscene u kojima ćemo moći popričati s našim suborcima.

Ipak, kako autori naglašavaju, kampanja kao takva neće biti razgranata, a još jedna razlika u odnosu na suvremene RPG-ove jest to da opcionalne romanse nikad nisu bile u planu. Doduše, kako ističe direktor priče Aaron Contreras, kako sa suborcima prolazimo kroz sve više misija, s nekima ćemo se više ili manje vezati.

U nadolazećim okršajima će to donijeti određene bonuse, ali pravih romansi neće biti, već će se odnosi više zasnivati na našoj ulozi vođe. "Ovo je taktička strateška fantazija. Zbog toga mora biti orijentirana na to kako upravljate svojim timom i vodite ga, kako se nosite s različitim osobnostima (suboraca), kao i njihovim prednostima i manama", ističe Contreras.

Uz sve navedeno, bit će zanimljivo vidjeti na koji će način autori riješiti mogućnost uključivanja trajne eliminacije suboraca, jer je ta opcija najavljena, s obzirom na to da je priča očito predefinirana i linearna. Kako god bilo, Star Wars Zero Company stiže 27. kolovoza ove godine u verzijama za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.