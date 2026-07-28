Steam poklanja Yet Another Zombie Defense HD do kraja mjeseca

Yet Another Zombie Defense HD nije igra koju ćete igrati danima, ali će biti zanimljiva ljubiteljima zombija, izometrijskog napucavanja i kooperativnog igranja

Ljubitelji besplatnih igara imaju priliku u svoje kolekcije na Steamu uvrstiti indie naslov Yet Another Zombie Defense HD koji potpisuje ekipa Awesome Game Studia. Riječ je o izometrijskoj pucačini s dozom strateških elemenata koji će doći do izražaja u pripremi obrane prije sumraka, kada će na igrače nasrnuti horde zombija.

U toj pripremnoj fazi valja pametno pozicionirati obrambene strukture i prepreke te se opskrbiti oružjem i streljivom. Kako kažu autori, nije upitno da će zombiji kad-tad staviti svoje trule ruke na naša ramena, a na nama je da im to maksimalno otežamo i pokušamo preživjeti što dulje.

Uz podršku za tri načina igranja i Steam Workshop, putem kojeg možete podijeliti svoje likove i razine, Yet Another Zombie Defense HD donosi mogućnost lokalnog i online kooperativnog multiplayera za do četiri igrača, što svakako zvuči zanimljivo i zabavno. Ponuda besplatnog prisvajanja vrijedi još samo dva dana, odnosno do 30. srpnja, uz napomenu da ni puna cijena od četiri eura nije neka prepreka za nabavu ovog naslova.

Ukoliko iz nekog razloga propustite ovu priliku i spremni ste zažmiriti na nešto slabiju vizualnu kvalitetu, iako ni ova poboljšana verzija nije neki praznik za oči, uvijek ostaje originalni Yet Another Zombie Defense iz 2014., koji je već neko vrijeme trajno besplatan na Steamu.