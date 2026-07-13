Steam sada prikazuje koliko su igre kompatibilne sa Steam Machineom i SteamOS-om

Uz novi Steam Machine sada je dostupan i službeni sustav za provjeru kompatibilnosti igara i to direktno na Steamu

Valve je napravio službeni sustav ocjenjivanja kompatibilnosti igara sa Steam Machineom i SteamOS-om.

Kao što je prvi izvijestio portal KitGuru, korisnici sada mogu na stranici svake igre pronaći novu sekciju pod nazivom Steam Deck Compatibility. Klikom na gumb "Learn more" otvara se prozor s tri zasebne kartice koje detaljno prikazuju kompatibilnost igre sa Steam Deckom, Steam Machineom i općenito sa SteamOS-om.

Kartica posvećena Steam Machineu prikazuje metrike unutar programa "Steam Machine Verified", prateći performanse i kompatibilnost s kontrolerom pri zadanim postavkama. Time igrači dobivaju jasnu sliku o tome kako će se igra izvoditi na novom hardveru namijenjenom dnevnom boravku.

Općenita SteamOS sekcija, s druge strane, pruža važne tehničke informacije, poput toga radi li igra putem Protona koji omogućuje pokretanje Windows igara na Linuxu, ili zahtijeva li aktivnu internetsku vezu za početno postavljanje i igranje.