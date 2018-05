Stigao i prvi gameplay trailer za Rage 2

Bethesda je ispunila ono što nam je obećala jučer - dobili smo prvi gameplay trailer i nešto detalja o novoj igri u post-apokaliptičnom svijetu zvanom Rage. Prva je igra izašla 2010. godine i iako je postavila solidne temelje, nedostajalo je sadržaja da u potpunosti zadovolji igrače i kritičare.

U drugom pokušaju snage su udružili id Software, koji je poznat po odličnim pucačinama, i Avalanche Studios, kojeg igrači znaju po eksplozivnim otvorenim svjetovima. To upravo i spajaju kroz Rage 2 - ogroman otvoreni svijet u kojem ćete se voziti i razbijati protivnička vozila kao i u originalu, ali i u Mad Maxu uz pucanje po svemu i svačemu iz prvog lica.

Što se tiče priče, radnja se odvija 2185. godine, a nemilosrdne i krvožedne bande lutaju po otvorenim cestama. Osim njih, na sceni se nalazi tiranski Authority koji žele vladati onima koji su preživjeli. Vi se nalazite u ulozi posljednjeg Rangera koji se zove Walker. Nakon što je ostavljen bez kuće i na samrti kreće na pohod protiv spomenute organizacije kako bi spriječio njihovu vladavinu.

Osim šarolikog arsenala oružja, Walker ima posebne sposobnosti zvane Nanotrite. Može gnječiti neprijatelje tako da skoči na njih ili se odlučiti za malo defenzivniji pristup i odbaciti ih od sebe. Osim toga može naučiti uz Nanotrite pojačati svoja oružja čime ona postaju još opasnija za sve one koji vam se nađu ispred nišana.

Kako to otprilike sve izgleda u akciji možete pogledati ispod teksta. Rage 2 je u izradi za PC, Xbox One i Playstation 4, a Bethesda je zasad spomenula samo proljeće 2019. godine za izlazak igre. Kako je izdavač najavio prezentaciju za sajam E3 do kojeg sad ima već manje od mjesec dana, sigurno ćemo tada dobiti još više informacija, a do tada možete posjetiti službene stranice.