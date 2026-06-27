Stiže League of Legends Classic, povratak u zlatno doba igre

Nakon godina iščekivanja i nebrojenih zahtjeva igrača, Riot Games je konačno potvrdio ono o čemu se dugo šuškalo - u razvoju je League of Legends Classic. Ova nova-stara verzija popularne MOBA-e, koja postoji već 16 godina, ima za cilj vratiti igrače u neka jednostavnija vremena i ponuditi im dašak nostalgije za kojim mnogi veterani žude.

Službena potvrda stigla je u obliku humorističnog videa koji ne otkriva previše o samoj igri, već se više bavi internim promišljanjem unutar Riota o tome što "klasik" uopće znači za igru koja se neprestano mijenja.

Video, koji stilom podsjeća na poznatu scenu "Pepe Silvia" iz serije It's Always Sunny in Philadelphia, prikazuje tim kako pokušava definirati suštinu klasičnog iskustva. Je li to određena sezona zaleđena u vremenu? Specifična verzija igre s vještinama heroja kakve su bile prije mnogo godina? Ili možda čak i beta verzija? Odgovor koji video nudi je neodređen, sugerirajući da bi moglo biti sve od navedenog.

Paul "Pabro" Bellezza, izvršni producent za League of Legends i jedan od originalnih članova tima, dao je naslutiti da bi Riotov pristup mogao biti fluidan, dopuštajući samim igračima da sudjeluju u definiranju onoga što za njih predstavlja "klasično" iskustvo.

Što nas čeka u Classic verziji?

Datamineri su duboko zaronili u datoteke PBE-a i otkrili brojne elemente koji ukazuju na to što bismo mogli očekivati. Prema tim informacijama, League of Legends Classic mogao bi biti privremeni način igre koji će vratiti originalnu mapu Summoner's Rift, zajedno sa starim vizualnim identitetom i grafikom.

Osim mape, čini se da se vraća i stari sustav runa i masteriesa koji je nudio znatno drugačiji pristup prilagodbi heroja prije meča. Veterani će se posebno obradovati povratku legendarnih predmeta koji su odavno uklonjeni iz igre, kao što su Heart of Gold, Force of Nature i Deathfire Grasp.

Procjenjuje se da će na raspolaganju biti više od 60 originalnih heroja sa svojim starim, često potpuno drugačijim setovima vještina, što će zasigurno privući igrače koji su prestali igrati upravo zbog velikih promjena i redizajna likova. Kako prenosi Polygon, ovakav pristup se razlikuje od onoga što je napravio Blizzard, koji je s igrom World of Warcraft Classic ponudio fiksnu verziju originalne igre, dok Riot možda cilja na dinamičniji model.

Bilo kako bilo, sve informacije o LOL-u Classicu dobit ćemo 11. srpnja.