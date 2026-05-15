Subnautica 2 je netom po ulasku u early access postala trenutni hit na Steamu

Jedna od najpoželjnijih igara na Steamu okupila je impresivan broj igrača i ostvarila milijunsku prodaju u samo sat vremena nakon pokretanja programa ranog pristupa

Damir Radešić petak, 15. svibnja 2026. u 12:57

Subnautica 2 često se povlačila po našim vijestima, iako moramo naglasiti kako su one uglavnom bile vezane uz prepucavanja između izdavača i čelnih ljudi developerskog tima Unknown Worlds, što je u konačnici završilo na sudu.

Kako god bilo, premda ju je pratio loš glas i svi smo se pomalo pribojavali hoće li Subnautica 2 nakon odličnog originala i mrvicu slabijeg spin-offa Below Zero ispuniti naša očekivanja, jučer smo, kao i masa ostalih igrača, po prvi put zaronili u njezine nepregledne dubine i moramo priznati kako se nismo razočarali.

Dakako, riječ je o prvim dojmovima i uzet ćemo si malo vremena da se slegnu te da podrobnije istražimo mogućnosti koje ovaj podvodni survival nudi, no neki su bili nestrpljivi pa su već ostavili svoje komentare na Steamu.

Prema statistikama, čak 92 posto komentara od gotovo deset tisuća koliko ih je trenutno zabilježeno pozitivno je, što je vrlo visok prosjek, dok su komentari koji su dali palac dolje većinom vezani uz licenčni ugovor kojeg ne potpisuju developeri već Krafton i koji je na prvi pogled prepun zabrana i nužnosti pristanka na praćenje svega i svačega, na što su igrači posebno alergični.

Over 1 million Subnauts have already dived into Subnautica 2 🤯 We can't thank you enough for your support!

Subnautica (@subnautica.bsky.social) 2026-05-14T16:00:55.775632621Z

Kako god bilo, brojke su neumoljive, a one sa SteamDB-a govore da je igra u samo sat vremena nakon pokretanja early accessa okupila 467.582 igrača istovremeno, što je ujedno i maksimum prvog dana na sceni.

Dapače, autori su upravo tada objavili kako je prodaja premašila milijun primjeraka, što i ne čudi s obzirom na to da je Subnautica 2 bila na listi želja više od pet milijuna korisnika Steama i za očekivati je da će se Unknown Worlds vrlo brzo ponovno oglasiti s novim probijanjem granica.

