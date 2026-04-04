Subnautica besplatna tijekom ovog vikenda na PC-ju, a idućeg na Xboxu

Krafton i razvojni tim Unknown Worlds su omogućili besplatno igranje prve Subnautice do 6. travnja na Epic Games Storeu i Steamu, a idući vikend takvu će priliku dobiti vlasnici Xboxa

Nakon velike drame i sudskih poziva, o čemu smo u nekoliko navrata pisali, u svibnju bi Subnautica 2 napokon trebala krenuti u early access, koji će ujedno označiti i posljednji stadij razvoja ove podmorske survival avanture. Kako bi dodatno podgrijali atmosferu, Krafton i ekipa Unknown Worldsa ovog su vikenda odlučili igračima omogućiti besplatno isprobavanje originala od kojeg je sve počelo.

Besplatno razdoblje tijekom kojeg Subnauticu možete igrati traje od jučer do 6. travnja predvečer i vrijedi za vlasnike PC-ja, koji igru mogu isprobati na Steamu ili Epic Games Storeu. Tijekom ove promocije, na oba spomenuta servisa igra je, kao i njen spin-off Subnautica: Below Zero, na dodatnom popustu od 75 posto i trenutno košta 7,49 eura. Autori nisu zaboravili ni na one koji preferiraju Xbox, pa će se njima takva prigoda pružiti idući vikend, od 9. do 12. travnja.

Ukratko ćemo ponoviti kako nas Subnautica vodi na nepoznati planet otvorenog svijeta, odnosno podmorja koje nam je dostupno za istraživanje. Kako napredujemo i doznajemo nove informacije o našem okruženju, izrađivat ćemo tehnološki napredniju opremu koja će nam omogućiti još dublje zarone i otkrivanje novih tajni.

Ono što je ovaj survival uzdiglo iznad prosjeka je nevjerojatna atmosfera u prekrasnom podmorskom okruženju kakvu do Subnautice nismo imali priliku iskusiti, pa, ukoliko ste među onima koji su je iz nekog razloga propustili, svakako tijekom vikenda odvojite nekoliko sati da biste to ispravili.