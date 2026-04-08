Survival Road to Vostok krenuo u višegodišnji early access

Nakon nekoliko demo inačica koje su zainteresirale igrače, pokrenut je program ranog pristupa za survival FPS Road to Vostok, koji će prema službenom opisu potrajati između dvije i četiri godine

Damir Radešić srijeda, 8. travnja 2026. u 11:40

Dok nam je u Escape from Tarkovu cilj pobjeći iz grada u sigurnu zonu, Road to Vostok predstavlja upravo suprotan scenarij. Unazad dvije godine igrači su se mogli upoznati s ovim survival FPS-om putem nekoliko demo verzija, a jučer je igra krenula u program early accessa tijekom kojeg će biti dalje nadograđivana.

Kako stoji u službenom opisu, s obzirom na to da je riječ o masivnom projektu koji će biti dorađivan u etapama, early access mogao bi potrajati između dvije i četiri godine, uz obećanje dvostruko više završnih sadržaja nego što ih ima ova trenutna verzija igre.

Road to Vostok je nepraštajuća pucačina podijeljena na tri zone. Prva, nazvana Area 05, smještena je u jugoistočnom dijelu Finske i u njoj će igrači učiti osnove preživljavanja, trgovati i opremati se uz rijetka ometanja neprijateljskih bandita. Nakon što sakupe dovoljno opreme i procijene da su spremni, zaputit će se u granično područje koje je već opasnije.

Svaka mapa ove zone donosi drugačije izazove, pa će neke biti načičkane minama, druge vodenim preprekama ili planinama, uz stalnu opasnost od Guardova, naoružane i korumpirane frakcije koja uz to koristi zračnu podršku.

Oni koji prebrode i te nedaće stići će do Vostoka, sastavljenog od nekoliko područja. Važno je naglasiti da u ranijim zonama smrt donosi samo gubitak onoga što u tom trenutku imamo u inventaru pa je novi pokušaj moguć ukoliko imamo kakve zalihe, dok u Vostoku, kao završnoj zoni, gubimo apsolutno sve i bivamo vraćeni na sam početak našeg putovanja.

Od glavnih značajki autori ističu realistične FPS mehanike, nasumične događaje, naprednu umjetnu inteligenciju protivnika, izmjenu dana i noći, kao i godišnjih doba, promjenjive vremenske uvjete i tako redom. Road to Vostok moguće je nabaviti putem Steama uz dodatnih 25 posto popusta koji je aktivan naredna dva tjedna.

