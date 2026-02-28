Switch 2 – 10 preporuka - Što svakako valja odigrati na ovoj superkonzoli

Od izlaska Switcha 2 dijeli nas oko devet mjeseci, a najnovija Nintendova konzola već ruši rekorde te je proglašena najbrže prodavanom konzolom ikad. U prilog Switchu 2 ide i činjenica da se radi o hibridu koji se može spojiti na TV, ali koristiti i u prijenosnom, odnosno ručnom načinu. Dodatni aduti su joj i magnetizirani Joy-Conovi, koji sada mogu služiti i kao miševi. Nadalje, Switch 2 pokreće gotovo sve igre s originalnog Switcha, stoga nije ni čudo da su mnogi korisnici zamijenili starijeg brata novim modelom.