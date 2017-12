Tri Ubisoftove igre i Layers of Fear privremeno besplatne

Nastavljamo s blagdanskim duhom darivanja, barem kada su u pitanju neke igre. Najprije krećemo s Ubisoftom koji već neko vrijeme dijeli igre besplatno, a ovog je puta odlučio svima koji imaju korisnički račun na njihovom servisu Uplay omogućiti da u svoju kolekciju besplatno ubace akcijsko-hakersku igru Watch_Dogs.

Igra koja je nažalost bila obavijena raznim kontroverzama oko uklanjanja grafičkih postavki imala je zanimljivu premisu i gameplay, što je Ubisoft uglavnom uspješno riješio u nastavku Watch_Dogs 2. Ako niste imali priliku do sada zaigrati original, sada vas (doslovno) ništa ne košta napraviti korisnički račun na Uplayju, ako ga već nemate, i vidjeti što to protagonist Aiden Pearce sve može sa svojim hakerskim vještinama po gradu napraviti.

Uz to, Ubisoft je odlučio produžiti mogućnost besplatnog preuzimanja odličnog Assassin's Creed IV: Black Flag. Svi koji su to propustili napraviti do jučer u 12 sati po lokalnome vremenu sada imaju dodatnih šest dana, pa se bacite na posao ako želite vidjeti zašto su svi hvalili pomorske bitke u toj akcijskoj igri. Treća igra koju Ubisoft besplatno nudi je World in Conflict: Complete Edition. Radi se o veoma dobroj strategiji koja je izašla 2007. godine, pa ako ste zainteresirani, znate što vam je činiti.

Sve tri igre možete upecati od danas pa do 23. prosinca u 11 sati po lokalnome vremenu, a ovisno o tome što vas zanima, posjetite stranice za Watch_Dogs, Assassin's Creed i World in Conflict kako biste ih dodali.

Posljednja igra koju možete ubaciti u svoju kolekciju besplatno nalazi se na Humbleu. Njeno je ime Layers of Fear i dolazi uz soundtrack. Radi se o hororu koji veliki naglasak stavlja na psihodeliju i istraživanje, a u glavnoj se ulozi nalazi slikar kojemu je jednini cilj završiti svoj magnum opus. Igra je pokupila dobre ocjene, pa ako želite malo biti prestrašeni zaputite se na Humble i preuzmite igru.

Do kraja godine nas sigurno čeka još ovakvih ponuda, budući da se i izdavači počnu osjećati darežljivo. Ako uočimo još nešto, obavijestit ćemo vas.