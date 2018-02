Tvorac Diabla predstavio svoj indie projekt

David Brevik je prije dvije godine osnovao svoj studio Greybeard Games. Prije toga je bio poznat kao tvorac Diabla i Diabla II, zatim po radu na (nažalost neuspješnom) RPG-u Hellgate: London, Marvel Heroes i privremeno se pridružio timu koji radi na Path of Exile. Posljednjih godinu dana radi na projektu kojeg je nazvao It Lurks Below, a jučer ga je putem portala Polygon službeno predstavio.

Radi se o 2D sandbox RPG-u koji prema Breviku spaja najbolje iz Terrarie, Minecrafta i Starbounda, poput kopanja i izgradnje, s najboljim elementima iz Diabla koji bi bili istraživanje tamnica i skupljanje velikih količina loota koji će stalno padati.

"Htio sam da taj tip igara dobije neki veći smisao. Htio sam napraviti RPG, s klasama i leveliranjem, nasumičnim itemima gdje postajete sve snažniji što ste bliže jezgri svijeta", rekao je Brevik. Prema prvim slikama koje su objavljene, glavni uzor je Terraria, a igra će imati proceduralnu generaciju i elemente roguelikea.

Od alata koje će igrači imati spominju se oni za kopanje, dok Brevik za oružja kaže da su "pratkički puške". Svako će naravno imati svoje atribute, a isto vrijedi i za neprijatelje. Brevik je pripremio tri moda - Normal, Creative koji je lakši i Hardcore u kojem nakon umiranja krećete ispočetka.

It Lurks Below bi trebao izaći ove godine na Steamu, a Brevik je za ovaj vikend pripremio zatvoreno beta testiranje u kojem će sudjelovati 200 ljudi (sva su mjesta već popunjena). Svi ostali koji žele vidjeti kako igra izgleda moći će to napraviti na Twitch.tv kanalu Greybearda gdje već stoji raspored.

Službene su stranice veoma siromašne, pa ako želite pratiti razvoj događaja najbolja šansa vam je putem Twitter ili Facebook profila.