U AC: Black Flag Resyncedu borba će biti zahtjevnija, a kretanje fluidnije nego u originalu

Ubisoft je objavio prve u nizu kratkih promotivnih videozapisa u kojima prikazuje detalje nadolazećeg Assassin's Creed Black Flag Resynceda i razlike u odnosu na izvorno izdanje

Kako se primiče srpanj, raste i uzbuđenje zbog izlaska Assassin's Creed Black Flag Resynceda, remasteriranog izdanja najboljeg nastavka ovog Ubisoftova serijala. Kako smo već prilikom nedavne najave doznali od developera, uz brojna poboljšanja vezana uz vizualnu izvrsnost i animacije koje omogućuje posljednja verzija grafičkog sustava Anvil, osvježeni Black Flag zadržat će osnovne elemente igrivosti, no neke novosti ipak će biti primjetne.

U novom serijalu promotivnih videozapisa autori su prikazali detalje vezane uz kretanje i borbu. Kako je svojedobno istaknuo kreativni direktor igre Paul Fu, prilikom razvoja vode se pravilom da temelje treba poštivati, ali igračima valja predstaviti poboljšano iskustvo jedne akcijske avanture, pa je, primjerice, kretanje daleko fluidnije nego u originalu.

U pokaznom videu imamo priliku vidjeti parkour vještine pirata-ubojice Edwarda Kenwaya dok jurca krovovima karipskog gradića i pritom izbjegava potencijalne prijetnje da ga protivnici otkriju.

Drugi je video posvećen borbi, za koju Fu kaže da je zahtjevnija nego u originalu jer će se protivnici prilagođavati našem ponašanju, pogotovo ako uvijek koristimo sličnu shemu napada ili obrane.

„Na primjer, ukoliko čekate predugo da biste parirali, protivnici će iskoristiti nezaustavljivi napad koji ne možete odbiti, a ako udarac nogom koristite prečesto, neprijatelji će ga početi izbjegavati“, nadodaje Fu i napominje da je najbolje koristiti različite kombinacije i rotirati sposobnosti u napadima i obrani kako bismo bili nepredvidljivi i zbunjujući za protivnike.

Prema planu, Assassin's Creed Black Flag Resynced očekujemo na tržištu 9. srpnja.