U Light No Fire igrači će trebati brodove i posadu kako bi preplovili ogromne oceane

Tehnološka poboljšanja grafičkog sustava iz posljednje nadogradnje No Man's Skya bit će iskorištena i u nadolazećoj igri Hello Gamesa, Light No Fire

Damir Radešić četvrtak, 28. kolovoza 2025. u 18:27

U više smo navrata spominjali kako je No Man's Sky od naizgled propalog projekta i neispunjenih obećanja postao nevjerojatno dobra igra zahvaljujući trudu ekipe Hello Gamesa. Autori konstantno rade na nadogradnjama, ne samo sadržajnim, već i tehnološkim unapređenjima, pa je tako početkom godine igra dobila novi način generiranja terena koji je omogućio stvaranje nebrojenih novih planeta, od kojih neki sadrže oceane duboke po nekoliko kilometara.

Tom prilikom Sean Murray, šef Hello Gamesa, natuknuo je kako je tehnološki napredak No Man's Skya ključan i za njihov nadolazeći projekt Light No Fire, što je dodatno potvrdio komentirajući posljednju nadogradnju Voyagers.

Ona, između ostalog, igračima omogućava izradu svemirskih brodova koji mogu ugostiti nekoliko članova posade i kroz koje je moguće prošetati. U osnovi je riječ o bazama koje se mogu dodatno uređivati i nadograđivati tijekom letova, a kako ističu autori, da bi to ostvarili morali su preraditi gotovo svaki dio igre, što je bio ogroman posao.

Ipak, trud im se višestruko isplatio jer će takve mehanike iskoristiti i u novoj igri. „Veliki dio tehnologije predstavljen u Voyagersu bit će primijenjen u našoj novoj igri Light No Fire, koja je uistinu otvoren svijet veličine Zemlje, s pravim oceanima kojima je moguće putovati, za što će trebati veliki brodovi i posada“, rekao je Murray u komentaru posljednje nadogradnje No Man's Skya.

Light No Fire još uvijek nema ni približno definiran datum izlaska, no prema obećanjima i prikazanim materijalima svakako zvuči kao igra koju bi bilo šteta propustiti.



