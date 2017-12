Ubisoft odgodio izlazak za The Crew 2 i Far Cry 5

Ubisoftu je dobro došlo kada je odlučio malo rastegnuti razmak između izlazaka igara u svojim serijalima. Posljednji dobar primjer uzimanja dodatnog vremena za dorađivanje velikog i kompleksnog naslova bio je Assassin's Creed Origins koji je po mnogima jedan od, ako i ne najbolji naslov smješten u tom zanimljivom svijetu.

Oni su također došli do tog zaključka, pa su sada pomaknuli datume izlaska za dvije igre koje su predstavili na sajmu E3 ove godine. Prva je Far Cry 5 - peti glavni nastavak u tom akcijsko-pucačkom serijalu otvorenog svijeta (jedanaesti ako računate spin-offe) trebao je izaći 27. veljače iduće godine, ali mu je sada izlazak pomaknut za mjesec dana. Ako ne dođe do novih pomaka, novi Far Cry smješten u ruralnoj Americi koji će se baviti nekim kontroverznijim temama zaigrat ćemo na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One 27. ožujka.

Druga je igra The Crew 2, arkadni online trkaći naslov koji će pokušati proširiti solidne ideje koje je imao original. Ova je igra trebala izaći 16. ožujka, no točan novi datum nije određen već se samo spominje okvirno razdoblje od travnja do rujna 2018. godine. Razvojni tim Ivory Tower se osvrnuo na odgodu na službenom blogu rekavši kako ne žele izdati igru prije nego što je ona u potpunosti spremna i prije nego što može zadovoljiti njihova očekivanja i očekivanja fanova.

Sličnog je mišljenja i izvršna direktorica Ubisofta, Christine Burgess-Quemard: "Ova je odluka u skladu s našom strateškom vizijom razvoja što privlačnijih iskustava za igrače čija je kvaliteta na razini. Dodatno vrijeme koje je utrošeno na razvoj Assassin's Creed Originsa omogućilo je našem talentiranom timu da u potpunosti izrazi svoju kreativnost i viziju. Kao što smo očekivali, to je imalo veoma pozitivan utjecaj na kvalitetu igre i uvelike je pridonijelo njenom komercijalnom uspjehu. Zbog toga smo odlučili uložiti dodatno vrijeme za razvoj tri nadolazeća naslova."

Treća igra, kojoj još nije objavljeno ime će sada stići u "fiskalnoj 2019-20 godini". Ubisoft ima svakako pune ruke posla s velikim brojem naslova, što s onima koji su već izašli i koji dobivaju nadogradnje i nove sadržaje, do onih koji tek moraju stići. Više vremena za poliranje, ispravljanje bugova, testiranje i dorađivanje nikome nije naškodilo, pa se nadamo da će novi nastavci ovih igara zbilja biti dobri.