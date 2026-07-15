Unatoč uspjehu Black Flag Resynceda, Ubisoft Barcelona ostaje žrtva reorganizacije

Ekipa iz studija Ubisoft Barcelona, koja je odradila sve podvodne dijelove Assassin's Creed Black Flag Resynceda, nema priliku uživati u vlastitom uspjehu jer mora potražiti nove poslove

Damir Radešić srijeda, 15. srpnja 2026. u 16:25

Assassin's Creed Black Flag Resynced je, kako smo naveli u našem osvrtu, odlično skrojeni remake, što potvrđuju i statistike. Prema nedavnoj objavi, ovo se izdanje već prvog dana prodalo u više od dva milijuna primjeraka, dok je na Steamu postavljen novi rekord serijala po broju istovremenih igrača, odnosno njih čak 104.756, naspram drugoplasiranog AC Shadows, koji je na vrhuncu popularnosti zabilježio 40.000 manje istovremenih igrača.

Iako se uspjeh Assassin's Creed Black Flag Resynceda uglavnom pripisuje razvojnom timu Ubisoft Singapore, koji je predvodio razvoj i odradio najveći dio posla, na njemu je radilo još nekoliko internih studija, uključujući podružnicu iz Barcelone.

Spomenutom je timu dodijeljena izrada svih podmorskih dijelova, koji su odrađeni fantastično i, koliko nam je poznato, nahvaljeni od strane kritike i igrača, no programeri i dizajneri iz Barcelone nemaju se čemu pretjerano radovati.

Naime, kako je prije mjesec dana najavljeno, Ubisoft će zatvoriti neke timove, a drugima značajno smanjiti broj zaposlenika, a na popisu se našla i ekipa iz Barcelone. Kako su objavili krajem prošlog tjedna, umjesto bonusa na plaću, pedesetak zaposlenika dobit će otkaz.

Neki od njih oglasili su se na društvenim mrežama, pa tako Isabel Codina García na LinkedInu kaže kako su dva tjedna prije izlaska Black Flag Resynceda svi iz Ubisofta Barcelona koji su na njemu radili dobili obavijest da su višak. Iako su upravi predlagali nove projekte, očito ništa nije moglo promijeniti već donesenu odluku, pa čak ni nevjerojatan uspjeh i velika zarada koju su svojim radom priskrbili investitorima.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi