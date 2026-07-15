Unatoč uspjehu Black Flag Resynceda, Ubisoft Barcelona ostaje žrtva reorganizacije

Ekipa iz studija Ubisoft Barcelona, koja je odradila sve podvodne dijelove Assassin's Creed Black Flag Resynceda, nema priliku uživati u vlastitom uspjehu jer mora potražiti nove poslove

Assassin's Creed Black Flag Resynced je, kako smo naveli u našem osvrtu, odlično skrojeni remake, što potvrđuju i statistike. Prema nedavnoj objavi, ovo se izdanje već prvog dana prodalo u više od dva milijuna primjeraka, dok je na Steamu postavljen novi rekord serijala po broju istovremenih igrača, odnosno njih čak 104.756, naspram drugoplasiranog AC Shadows, koji je na vrhuncu popularnosti zabilježio 40.000 manje istovremenih igrača.

Dash my Buttons... Assassin's Creed Black Flag Resynced has already passed 2 million copies sold! 🏴‍☠️



Whether you're sailing with us again, or stepping aboard the Jackdaw for the first time: THANK YOU from the bottom of ARR hearts. pic.twitter.com/3badNwSqVp — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 10, 2026

Iako se uspjeh Assassin's Creed Black Flag Resynceda uglavnom pripisuje razvojnom timu Ubisoft Singapore, koji je predvodio razvoj i odradio najveći dio posla, na njemu je radilo još nekoliko internih studija, uključujući podružnicu iz Barcelone.

Spomenutom je timu dodijeljena izrada svih podmorskih dijelova, koji su odrađeni fantastično i, koliko nam je poznato, nahvaljeni od strane kritike i igrača, no programeri i dizajneri iz Barcelone nemaju se čemu pretjerano radovati.

Naime, kako je prije mjesec dana najavljeno, Ubisoft će zatvoriti neke timove, a drugima značajno smanjiti broj zaposlenika, a na popisu se našla i ekipa iz Barcelone. Kako su objavili krajem prošlog tjedna, umjesto bonusa na plaću, pedesetak zaposlenika dobit će otkaz.

Neki od njih oglasili su se na društvenim mrežama, pa tako Isabel Codina García na LinkedInu kaže kako su dva tjedna prije izlaska Black Flag Resynceda svi iz Ubisofta Barcelona koji su na njemu radili dobili obavijest da su višak. Iako su upravi predlagali nove projekte, očito ništa nije moglo promijeniti već donesenu odluku, pa čak ni nevjerojatan uspjeh i velika zarada koju su svojim radom priskrbili investitorima.