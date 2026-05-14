Unatoč zahtjevima fanova, četvrti nastavak horor serijala Dead Space nije izgledan

Gledamo li ocjene serijala Dead Space, pri čemu ne mislimo na spin-offove, Dead Space 3 prema Metacriticu je jedini „lošiji“ nastavak s prosjekom od 78 posto, dok se ocjene za prvo i drugo poglavlje, kao i remasterirano izdanje originala, vrte blizu vrhunskih 90 posto. Prema prijemu kod kritike, a posebice igrača, bilo bi logično očekivati da će Electronic Arts u neko doba odobriti izradu četvrtog nastavka, što su developeri u nekoliko navrata i predložili, no prema producentu originalnih izdanja, sve je manje izgledno da će se to uistinu i dogoditi.

Naime, kako objašnjava Chuck Beaver u intervjuu za FRVR, Dead Space nema potencijal postati veliki hit, što je osnovni preduvjet za dobivanje zelenog svjetla od strane Electronic Artsa. Nastavlja kako horor igre imaju određenu granicu prodaje koju trebaju doseći, a ona je u vrijeme Franka Gibeaua, koji je vodio Electronic Arts tijekom originalne trilogije, iznosila pet milijuna prodanih primjeraka.

U današnje vrijeme ta je granica, smatra Beaver, podignuta na petnaest milijuna primjeraka. Dodaje kako tvrtke danas traže novi Fortnite, odnosno live service modele s višegodišnjim prihodima, a ne single-player igre poput Dead Spacea.

Prema dostupnim informacijama, remake Dead Spacea iz 2023. godine, kojeg kritika obožava, u protekle tri godine zabilježio je otprilike 2,5 milijuna prodanih primjeraka, dok je Dead Space 2 najuspješnije izdanje u serijalu s četiri milijuna prodanih kopija, no sve je to ispod granice koju izdavačke kuće očekuju kako bi odobrile nove nastavke.