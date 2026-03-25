Uskoro kreće drugi krug zatvorenog beta testiranja za War Thunder Infantry

Gaijin Entertainment ovog će tjedna pokrenuti još jedno zatvoreno beta testiranje za War Thunder Infantry, koji u ovu franšizu uvodi pješačko napucavanje

Free-to-play MMO War Thunder već je godinama na tržištu i uspješno je, nakon zrakoplovnih okršaja, igračima predstavio borbena vozila te pomorske bitke. Sljedeći razvojni korak mnogima je u početku zvučao kao šala, no činjenica jest da Gaijin Entertainment već duže vrijeme radi na zasebnoj grani igre, War Thunder Infantry.

Kako mu i ime sugerira, spomenuti je fokusiran na okršaje pješaštva, a prema novoj službenoj objavi, ovog tjedna bit će pokrenut drugi krug zatvorenog beta testiranja za koje se možete prijaviti putem službenih web stranica i nadati se da ćete biti među sretnicima koji budu izabrani.

Iako su War Thunder Infantry interno isprobavali s botovima, ovaj vremenski limitirani događaj u prvom je redu namijenjen testiranju dva Domination načina igranja s pravim igračima. Prvi omogućava bitke do 128 igrača podijeljenih u dva tima koji će se truditi za kontrolu nad tri kontrolne točke.

Kako stoji u najavi, tijekom testiranja moguće je da će ovaj mod biti privremeno povučen kako bi autori napravili nužne preinake i ispravke, a tijekom radova zamijenit će ga Domination s 20 igrača u timu i samo jednom kontrolnom točkom.

U oba načina igranja igrači će prilikom ulaska u partije automatski biti uvršteni u četveročlane vodove, uz mogućnost izbora jedne od četiri dostupne klase, a dok se timovi ne popune igračima, mijenjat će ih botovi.

Uz to, u Dominationu s većim brojem igrača broj dostupnih kopnenih vozila ograničen je na deset kako bi naglasak ostao na pješačkim okršajima, a ovo testiranje ujedno će poslužiti i za predstavljanje nove mape Al-Massa koja je prilagođena za oba načina igranja. Dodatne detalje o ovom testiranju potražite na stranicama Steama. Prijaviti se možete putem službenog weba.