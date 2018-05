UŽIVO: Predstavljanje Battlefielda V

Prošle je srijede EA objavio kako će danas igračima reći što točno mogu očekivati od Battlefielda V. Za večeras je najavljen prijenos uživo u kojem će prvi puta popričati o novoj igri u ovom dugovječnom FPS serijalu.

Nakon što su objavili kada će se prijenos uživo točno održati odlučili su i malo zagolicati maštu fanova objavljivanjem par slika i ovog videa:

Nakon toga su, naravno, krenule teorije oko potencijalnog perioda u kojem će se radnja igre odvijati, a mnogi su zaključili kako se radi o Drugom svjetskom ratu. Logičan slijed događaja nakon što je Battlefield 1 bio smješten u Prvom svjetskom ratu i odličnog uspjeha kojeg je imao COD: WW2. Tim potezom bi se Battlefield vratio svojim korijenima, budući da je prva igra u serijalu bila Battlefield 1942.

Nema potrebe nagađati, jer ćemo večeras u 22 sata po lokalnome vremenu točno saznati o čemu se radi. Prijenos ćemo pratiti ovdje i dodavati informacije kako ih budemo dobivali, a ako i vi to želite napraviti, možete birati između četiri servisa - YouTube, Twitch, Mixer ili službene Battlefield stranice.

Prijenos uživo:

Započeo je prijenos uživo u kojem ćemo saznati što nam donosi Battlefield V. Voditelj emisije The Daily Show, Trevor Noah, pojavio se na pozornici, i idemo vidjeti što su nam EA i DICE pripremili.

Gospodin Noah je odmah na početku potvrdio da se Battlefield serijal vraća na početak, što znači da je BFV zbilja smješten u Drugom svjetskom ratu. Pridružili su mu se producenti, koji će objasniti zašto su se odlučili na ovo povijesno razdoblje.

Prema producentima, tehnologija je dovoljno napredovala i uvijek su željeli opet posjetiti najkrvaviji ljudski sukob. Obećaju igračima imerzivnost (riječ koju su ponovili već nekoliko puta) i najvjerniji prikaz tog razdoblja do sada.

Destrukcija, kao i modovi iz prijašnjih igara naći će se u novoj Battlefield igri, a kampanja za jednog igrača vraća se u obliku War Storiesa. Prvi put nakon Battlefielda 3 vraća se kooperativni mod, a s još tri prijatelja moći ćete pokušati preživjeti u groznim uvjetima. Što se kampanje za jednog igrača tiče, tim se opet usmjerio na ozbiljne i emotivne priče.

Malo priče o eksplozivnosti (ha, šaljivo) oružja. Priča se o ogromnom arsenalu, što puškama, vozilima, bilo kopnenim, zračnim ili vodenim.

U igru stiže Toolbox - budući da je okoliš bilo moguće kompletno razbiti, tim je odlučio implementirati način na kojeg ga možete obnoviti. Ovako u teoriji zvuči kao gradnja iz Fortnitea.

Najbitnije u Drugom svjetskom ratu je bilo kako vam vojnik izgleda. S time se slaže i EA DICE, pa ćete svojeg vojnika moći obući kako želite. Mikrotransackija neće biti, nego ćete sve kozmetičke dodatke dobiti igranjem igre. Igra također neće biti pay-to-win.

Jedna od bitnijih promjena - Battlefield V neće imati Premium Pass. Sve mape i dodaci će biti besplatni. Ovo je tim zamislio kroz Tides of War koji će kroz nekoliko mjeseci igrače voditi kroz razne povijesne bitke.

Igra se zbilja zove Battlefield V, a dobili smo kombinaciju CGI i veoma eksplozivnog gameplay trailera.

Za kraj smo dobili datum izlaska - najnovija igra izlazi 19. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Dok čekamo dodatne informacije Trevor Noah nas je podsjetio da možemo besplatno preuzeti ekspanzije In the Name of the Tsar za Battlefield 1 te Final Stand za Battlefield 4. Više detalja, kao i prikaz multiplayera dobit ćemo za vrijeme EA Play konferencije koja će se održati od 9. do 11. lipnja.