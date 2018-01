Valve objavio popis najuspješnijih igara u 2017. godini

Izdavači i servisi ne vole uvijek objavljivati prodajne rezultate igara. Taj je problem prije koju godinu počeo rješavati SteamSpy, stranice na kojima možete otprilike vidjeti koliko je neka igra objavljena na Steamu (ne)uspješna, iako su neki developeri zatražili da se njihove igre uklone ili samo napomenuli kako brojke često nisu točne.

Ove je godine Valve odlučio napraviti nešto drugačije i objaviti koje su igre na njihovom servisu obilježile 2017. godinu. Iako nisu objavili točne brojke, zanimljivo je vidjeti što su igrači najviše igrali i kupovali. Igre su podijeljene u pet kategorija - igre koje su ukupno ostvarile najveću zaradu, najuspješnije igre u svakom mjesecu, najprodavanije VR igre, igre koje su napustile Early Access i dobro se prodavale te igre koje je istovremeno igrao veliki broj igrača.

Najzanimljivija kategorija jesu najprodavanije igre koje su razvrstane u dodatne četiri kategorije - Platinum, Gold, Silver i Bronze. Ne znamo točno koliko su profita ostvarile igre koje su raspoređene po tim kategorijama koje je Valve odredio, no kako se u Platinumu među tih dvanaest naslova nalaze PlayerUnknown's Battlegrounds, Divinity: Original Sin II, Grand Theft Auto V i Rocket League, vrlo je vjerojatno da se radi o velikim ciframa. Zanimljivo je da su se tu još našli Ghost Recon Wildlands i The Witcher 3: Wild Hunt uz dvije free-to-play igre, Warframe i Dota 2.

Gold kategorija zanimljiva je kombinacija svega i svačega, od hitova iz 2017. godine (Middle-earth: Shadow of War, Assassin's Creed Origins, Nier Automata, Call of Duty WWII) i 2016. godine (Civilization VI, Total War: Warhammer, Dark Souls III) s par "uljeza" kao što su Arma III, Fallout 4 i The Elder Scrolls Online. Druge dvije, niže kategorije, također su ispunjene svakakvim igrama i interesantno je vidjeti kako neke starije igre još uvijek solidno zarađuju.

Igre koje je istovremeno igralo mnogo igrača mogle su biti malo bolje podijeljene - Valve je odlučio ih razmjestiti u one koje je istovremeno igralo više od 100 tisuća, 50 tisuća, 25 tisuća i 15 tisuća igrača, a u ovoj prvoj kategoriji je uvjerljivo najveći pobjednik PUBG koji je od izlaska stalno rušio rekorde da bi prije nedavno premašio i brojku od 3 milijuna igrača, dok su igre kao što su Dota 2 i CS:GO konstantno između 500 tisuća i milijun igrača. Iza njih se nalaze GTA V, Rainbow Six Siege, ARK: Survival Evolved, Warframe, H1Z1 i PayDay 2.

Iako VR i dalje nije toliko popularan među širom igraćom zajednicom dobio je svoju kategoriju u kojoj ima solidna količina igara, pa su oni koji mogu priuštiti te uređaje imali solidnu godinu. Lijepo je vidjeti dvije Croteamove igre, Serious Sam VR The Last Hope i The Talos Principle VR, u Gold kategoriji.

Posljednje dvije kategorije možete sami proučiti, budući da se radi o igrama koje su izašle u 2017. godini ili odmah ili su nakon nekog vremena napustile Early Access, tako da prije kraja rasprodaje možda možete pronaći nešto što vam zvuči zanimljivo što ste propustili. Glavna stranica sa svim kategorijama nalazi se ovdje, pa ako vas zanima, bacite oko.

2018. godina je tek počela, no bez obzira na to što rasprodaja na Steamu, kao i drugim servisima, još uvijek traje, već je izašlo nešto igara. Vidjet ćemo hoće li i ove godine Steam biti preplavljen ogromnom količinom igara upitne kvalitete ili će Valve možda odlučiti uvesti nekakvu kontrolu kvalitete jer je trenutno jedini uvjet za izdavanje igre na njihovom servisu plaćanje pristojbe od 100 američkih dolara.