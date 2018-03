Više od milijun igrača već zaigralo Sea of Thieves

Nekoliko godina nakon službene najave, nakon nekoliko zatvorenih i otvorenih testiranja te pokoje odgode, projekt na kojem je radio Rare dostupan je svim igračima. Sea of Thieves, kooperativna akcijska avantura s tematikom gusara, izašla je prekjučer, ali kao i kod većine multiplayer igara u današnje doba došlo je do problema sa serverima.

Iako je Rare odradio više testova u kojem je sudjelovao solidan broj igrača, ovakav interes za svoju igru nisu predvidjeli. Naime, u roku od 48 sati Sea of Thieves je zaigralo više od milijun igrača, pa su se pojavili problemi s logiranjem u igru, matchmakingom kao i neke druge poteškoće.

Situacija se malo stabilizirala, no Rare je odlučio biti u potpunosti transparentan i igračima reći točno gdje je zapelo i što rade kako bi se situacija što prije razriješila. Osim što su pripremili i objavili popis problema na kojima rade, dva člana tima su odlučili pojasniti situaciju u videu kojeg možete vidjeti u nastavku.

Osim nemogućnosti igranja u doba dana kada je najveća gužva (nakon 21 sat po lokalnome vremenu), igrači su javili probleme s nagradama i achievementima, nisu dobivali zlatnike i iskustvo kada bi trebali, a Xbox One verzije ima problema s performansama. Tim je svega toga svjestan i aktivno rade na rješenjima te kažu da su i oni frustrirani jer stvari ne rade kako bi trebale.

Kako bi pokušali riješiti stabilnost servera igra će sutra u trajanju od minimalno tri sata biti u offline modu, a čim se problemi otklone igrači će biti obaviješteni putem društvenih mreža.

Sea of Thieves mogu igrati igrači koji na PC-u imaju Windowse 10 ili oni koji igraju na Microsoftovoj konzoli Xbox One. Za kupovinu igre morate koristiti Microsoftovu trgovinu, a imate dvije mogućnosti - plaćanje pune verzije igre po cijeni od 60 eura ili Xbox Game Pass mjesečne pretplate po cijeni od 9,99 eura koja vam osim pune verzije ove nove igre omogućuje da igrate drugih 100 igara. Ako želite prije toga vidjeti što je točno Sea of Thieves pogledajte video ispod teksta ili posjetite službene stranice.