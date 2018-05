Više od tri milijuna primjeraka u tri dana za God of War

Novo poglavlje u dugovječnom akcijskom serijalu oduševilo je igrače i kritičare, a do koje mjere jasno je po prodajnim rezultatima

Na službenom PlayStationovom blogu pojavila se vijest o izuzetnom uspjehu nove igre u serijalu God of War. Iako se radi o četvrtom nastavku, Santa Monica Studio je odlučio izbaciti brojku iz naslova, jer se radi o svojevrsnom rebootu. Kratos je stariji i umorniji, u novim avanturama ga prati sin Atreus, a radnja nove igre premjestila se u hladnije krajeve i bavi se nordijskom mitologijom.

Igračima to nije smetalo te se zapravo i čini kako im je promjena scenarija, kao i to da Kratos nije samo više dvodimenzionalni lik koji je ljut i radi osvete ništa na njegovom putu ne ostaje živo, jako dobro došla. Koliko dobro? Toliko da se u prva tri dana prodaje, od 20. do 22. travnja, igra prodala u 3,1 milijun primjeraka.

"Boy", rekao bi Kratos, i u ovom slučaju dodao, "odradili smo dobar posao"

"Htjela bih se osobno zahvaliti milijunima fanova diljem svijeta koji su s nama odlučili krenuti na Kratosovu najnoviju avanturu. Vaša podrška nas inspirira i zbog nje svaki dan nastojimo nadići granice igara. Također bih se htjela zahvaliti našem kreativnom režiseru, Cory Balorgu, i direktorici razvoja proizvoda, Yumi Yang, kao i ostatku odličnih ljudi koji rade u timu Santa Monica Studio. Vjera koju su članovi tima imali u viziju ove igre, kao i strast za pričanje ove priče neosporiva je. Radujemo se primanju novih povratnih informacija o tome kako ljubitelji igre stvaraju svoja omiljena sjećanja iz God of Wara koja će pamtiti dugo vremena", rekla je predsjednica studija Shannon Studstill.

Iako je još uvijek rano, s obzirom na koje je ocjene dobio, nije nemoguće da God of War pokupi nagrade za najbolju igru godine. Vidjet ćemo hoće li Rockstar što imati reći o tome kroz Red Dead Redemption 2 ili hoće li David Cage kroz Detroit: Become Human uspjeti nešto napraviti, no zasad su Kratos i Atreus prema mnogima na vrhu.

God of War je izašao 20. travnja, kao i ostatak serijala, ekskluzivno za Sonyjevu konzolu, pa ako ga želite zaigrati, trebat će vam ili PS4 ili PS4 Pro. Detalje o igri i svijetu kojem je Santa Monica Studio stvorio možete pronaći ovdje, a ako vas veseli, možete gledati i slušati Kratosa kako sat vremena govori "Boy".