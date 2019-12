Warcraft III: Reforged uskoro, transferi likova u WoW Classicu i oglas za posao u Respawnu

Jutarnji izdanje vijesti iz industrije videoigara je nešto skromnije od sinoćnjeg, no donosi dobre vijesti za ljubitelje Blizzardovih igara, poglavito fanova franšize Warcraft. Uz to, već prilikom testiranja Star Wars Jedi: Fallen Ordera je bilo izgledno da će ekipa Respawna poraditi na nastavku, što jednim dijelom i potvrđuje njihova potreba za novim radnicima, no krenimo redom.

Warcraft III: Reforged dobio datum izlaska

Prilikom najave Warcrafta III: Reforged mnogi su, uključujući nas, bez razmišljanja napravili predbilježbu i strpljivo čekali kraj godine. Naime, iako Blizzard nije nikada strogo definirao točan datum izlaska, šuškalo se upravo o posljednjem tromjesečju, dok je otvaranje beta testiranja krajem listopada dodatno podgrijalo naša nadanja. U tjednima koji su slijedili je postalo očito da Warcraft III: Reforged nećemo zaigrati ove godine, no nećemo ni dugo čekati na njega. Naime, Blizzard je jučer objavio kako će finalna verzija spomenutog naslova postati dostupna 28. siječnja na američkom tržištu, odnosno 29. siječnja na europskom. U objavi potvrđuju kako im je cilj bio isporučiti igru do kraja ove godine, no kako su se rokovi približavali, shvatili su kako im je potrebno dodatno vrijeme za završno poliranje igrivosti.

Warcraft III: Reforged je obnovljeno izdanje Warcrafta III, klasičnog RTS-a iz 2002. godine koji nas je svojevremeno oduševio i velikim dijelom oblikovao daljnje smjerove razvoja spomenutog žanra. U ovom obnovljenom izdanju očekuje nas unaprijeđena grafika, epska kampanja od preko 60 scenarija, dodatno izbalansirani multiplayer, nove opcije kreiranja partija i uglavnom, nema dijela kojeg programeri nisu dotakli i prilagodili očekivanjima suvremenih igrača izuzev igrivosti čiji temelji počivaju na ranije spomenutom originalu. Iako je opcija predbilježbi odavno otvorena, još uvijek nije kasno da rezervirate svoj primjerak po cijeni od tridesetak eura, ili ukoliko igrate ostale Blizzardove igre, možda će vam deset eura skuplje izdanje Spoils of War biti zanimljivije obzirom da donosi niz bonusa kako u samom Warcraftu III: Reforged, tako i u njihovim drugim naslovima. Detalji o svemu slijede na linku.

World of Warcraft Classic - plati, pa seli

Dok je u World of Warcraft opcija plaćanja transfera likova odavno prisutna, u njegovom reizdanju pod imenom Classic koje donosi izvorno izdanje bez ekspanzija je ta mogućnost otvorena tek jučer. Nakon puštanja u rad krajem kolovoza, WoW Classic je doživio najezdu igrača koji su željeli originalno iskustvo i premda je Blizzard svakodnevno otvarao nove servere, na onima koji su prvi pušteni u rad su se stvarali nesnosni redovi i čekalo se satima na ulazak u igru.

Likovi kreirani na tim serverima su odmah dobili mogućnost besplatnog transfera na neki drugi, no igrači koji su strpljivo podizali svoje junake na manje napučenima i iz nekog razloga željeli prebaciti ih na neki drugi do sada to nisu mogli napraviti. Doduše, postupak ima nekih ograničenja poput minimalnog stupnja razvoja lika, maksimalnog iznosa zlatnika koje mogu nositi sa sobom, likovi kreirani na PvE serverima ne mogu biti prebačeni na PvP realmove i tako redom, a valja nadodati da i sam proces nije jeftin i ta će vas priča koštati 25 eura - po liku.

Respawn traži programera za nove Star Warse

Veliki uspjeh Star Wars Jedi: Fallen Ordera koji je prema izvješću Electronic Artsa postao najbrže prodavana igra franšize Star Wars u prva dva tjedna, kao zadovoljstvo igrača i kritike dobivenim, su dali naslutiti mogući nastavak. Sudeći po novom oglasu za radno mjesto starijeg softverskog inženjera u Respawn Entertainmentu, isti je više no izgledan.

Naime, u oglasu stoji kako traže osobu predanu Star Warsima koja će ojačati njihove redove razvoja akcijske avanture iz trećeg lica što ranije spomenuti Jedi: Fallen Order uistinu jest. Realno, imamo se razloga nadati novom poglavlju ovog pod serijala, a kad već spominjemo Star Warse, recimo kako EA Motive radi na "vrlo unikatnom SW iskustvu" koje bi prema očekivanju Electronic Artsa trebalo biti dovršeno prije 2022. godine.