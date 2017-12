Wolfenstein II dobio prvu veliku zakrpu i DLC

Wolfenstein II: The New Colossus izašao je prije dva tjedna i pokupio odlične ocjene od kritičara, dok su PC igrači bili manje oduševljeni igrom zbog toga što su naletjeli na razne tehničke probleme. Bethesda i razvojni tim Machine Games svjesni su toga, pa su do sada izdali jednu manju zakrpu, da bi danas pripremili novu koja bi trebala riješiti barem neke od problema koje su igrači javili.

Objava je stigla putem službenog Bethesdinog bloga na kojem stoji da su osim ispravaka za PC verziju uključili podršku za tek izašlu Xbox One X konzolu te dodatni sadržaj. Popis promjena za PC nije velik, ali igra bi sada trebala bolje raditi onima koji posjeduju neku od grafičkih kartica iz Nvidijine serije 10 uz bolju stabilnost na Windowsima 10 na većini rezolucija.

Novi sadržaj koji se u objavi spominje dijeli se na dva dijela - prvi je dostupan onima koji su kupili igru prije njenog izlaska ili koji imaju Season Pass i on uključuje Freedom Chronicles Episode Zero, dok je drugi dostupan svim igračima i zove se Vault. Radi se o deset novih borbenih simulacija u koje možete uskočiti iz glavnog izbornika ili putem Evas Hammera, a pristup im dobivate ako ste prošli kroz drugo poglavlje. Uz to otključane su i online ljestvice, pa možete uspoređivati svoje rezultate s ostalim igračima.

Wolfenstein II: The New Colossus i dalje prati B.J. Blazkowicza i njegovo uspješno ubijanje ogromnog broja nacista, a priča se nastavlja tamo gdje je reboot serijala, Wolfenstein: The New Order, završio prije tri godine. Igra je dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i od sada za Xbox One X, a ako vas zanima što od ove pucačine možete očekivati posjetite službene stranice gdje ćete pronaći brdo promotivnih materijala i informacija.