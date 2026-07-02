World of Tanks: HEAT krenuo s prvom sezonom koja traje do početka rujna

Season 1: Lost Eden prva je sezona za World of Tanks: HEAT koja donosi novog agenta, dva pripadajuća vozila i novu mapu po kojoj je dobila naziv

Wargaming je jučer službeno pokrenuo prvu sezonu pod nazivom Season 1: Lost Eden u svježoj tenkističkoj pucačini World of Tanks: HEAT. Sezona traje do 2. rujna te je popraćena borbenom propusnicom. Kako poručuju iz Wargaminga, sve je nagrade moguće otključati igranjem, dok igrači za 1.000 in-game novčića mogu preskakati uobičajeni redoslijed i proizvoljno otključavati željene nagrade.

Glavna novost prve sezone je novi agent Flair, stručnjakinja za obmanu i prikrivanje. Njezina pasivna sposobnost skriva tenk od neprijateljskih sustava za ciljanje, dok joj ultimativna sposobnost stvara upravljivu kopiju vozila kojom može zbuniti protivnike.

Flair dolazi s dva jedinstvena tenka. Leopard 2FK opremljen je protuoklopnim projektilima te može simulirati vlastito uništenje kako bi zavaravao neprijatelje, dok Leopard 2KTS koristi top s automatskim punjačem, a zahvaljujući aktivnoj kamuflaži postaje iznimno teško uočljiv na bojištu.

Prva sezona ime je dobila po novoj mapi Lost Eden, koja je jučer premijerno uvedena u rotaciju. Riječ je o velikom pustinjskom bojištu ispunjenom napuštenim istraživačkim objektima koji pružaju brojne mogućnosti za zaklon i taktičko nadmudrivanje.

U istom priopćenju Wargaming je najavio i ažuriranje planirano za sredinu srpnja koje će omogućiti isprobavanje vozila prije kupnje, povećati priljev kredita za sve igrače te uvesti mogućnost isključivanja animacije prilikom aktiviranja ultimativne sposobnosti.