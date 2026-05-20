World of Tanks: HEAT službeno starta već idući tjedan

Nakon prošlomjesečnog vikend-beta testiranja, Wargaming je zaključio da je njihov novi projekt World of Tanks: HEAT spreman za službeni izlazak, kojeg su zakazali za 26. svibnja

Prije mjesec dana igrači su imali priliku zaigrati beta verziju nadolazeće arkadne pucačine World of Tanks: HEAT, novog projekta Wargaminga koji se, kao i stariji uzor, bavi tenkovskim bitkama.

Kratkotrajno testiranje provedeno je tijekom vikenda, a na temelju povratnih informacija i općeg stanja igre developeri su zaključili kako nemaju što čekati te da je igra spremna za službeni izlazak 26. svibnja.

Moramo primijetiti da to baš i nije njihov uobičajeni način rada jer su sve igre isprva bile dostupne u otvorenim betama mjesecima prije nego što su dobile finalne inačice.

Kako god bilo, World of Tanks: HEAT je dakako free-to-play uz opcionalne mikrotransakcije na kakve smo navikli u ostalim igrama Wargaminga, a stavlja nas u „5 na 5“ i „10 na 10“ partije u kojima će do izražaja doći naše umijeće, ali i sklonost timskoj suradnji, koja je prema riječima autora posebno izražena.

Uz to, važan je i izbor vozila koja dolaze u nekoliko varijanti ovisno o namjeni, kao i izbor agenta, odnosno zapovjednika tenka koji u bitkama može koristiti vlastite unikatne sposobnosti koje u konačnici mogu donijeti prevagu.

Autori su posebno ponosni na činjenicu da ovaj naslov pokreće potpuno novi grafički sustav koji omogućava sve napredne efekte uz vrhunsku izvedbu, a prema planu, ranije navedenog datuma World of Tanks: HEAT postat će dostupan za PC (Wargaming Game Center i Steam), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S i putem servisa GeForce NOW.