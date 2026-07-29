Xboxov pad sustava otkrio neugodnu istinu o vlasništvu nad igrama

Nakon što nedavni pad Xboxovih servisa korisnicima nije dopustio igranje ni s fizičkih diskova, Microsoft se suočava s kritikama i obećava ispravke

Bug.hr srijeda, 29. srpnja 2026. u 18:12
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nedavni veliki pad Xboxovih mrežnih servisa, koji je trajao gotovo cijeli dan, izazvao je val frustracija među igračima diljem svijeta. No, ovaj put nije se radilo samo o nemogućnosti pristupa digitalnim igrama ili online multiplayeru. Problem je bio dublji i za mnoge puno više zabrinjavajući: čak i vlasnici fizičkih, diskovnih izdanja igara našli su se zaključani izvan sadržaja koji su smatrali svojim vlasništvom. Incident je ponovno rasplamsao staru, ali uvijek aktualnu raspravu o tome što zapravo znači "posjedovati" igru u današnjem, sve više digitaliziranom svijetu.

Što se točno dogodilo?

Prekid usluge započeo je u nedjelju navečer krajem srpnja i potrajao je 16 do 20 sati, onemogućivši vlasnicima Xbox konzola prijavu, pokretanje aplikacija, kupovinu na Xbox trgovini te, najvažnije, pokretanje igara. Iako se problemi s online servisima povremeno događaju, činjenica da su pogođene bile i igre s fizičkih diskova izazvala je dodatnu konfuziju. Xboxova stranica za status usluge potvrdila je probleme, a Microsoft se našao pod paljbom kritika.

U nizu objava, tehnološki direktor Xboxa, Scott Van Vliet, nazvao je situaciju "neprihvatljivom" i obećao potpunu istragu kako bi se spriječili budući incidenti. Kao uzrok pada sustava naveo je problem s vanjskom uslugom za licenciranje o kojoj Xbox ovisi, no u početku nije detaljno objasnio zašto je to utjecalo na diskove. Tek kasnije, u izjavi za The Verge, stiglo je detaljnije objašnjenje.

"Istražujemo izvješća da neki igrači nisu mogli pristupiti igrama s diskova tijekom prekida usluge. Provjere prava pristupa s diskova ne bi smjele sprječavati igrače u pristupu igrama i to je namjerno tako dizajnirano", rekao je Van Vliet.

Priznao je da je tvrtka identificirala problem koji je spriječio neke konzole "da ispravno koriste spremljena prava pristupa tijekom prekida rada", napominjući da se i izvanmrežni način rada oslanja na ta ista spremljena prava. Drugim riječima, iako disk sadrži većinu podataka potrebnih za igranje, konzola i dalje povremeno mora provjeriti digitalnu licencu kako bi potvrdila da imate pravo pokrenuti igru, čak i onu koju fizički držite u ruci. Kada je servis za provjeru pao, sustav nije mogao ispravno pročitati lokalno spremljenu potvrdu o vlasništvu, što je dovelo do blokade. Microsoft je obećao da će rješenje za ovaj propust biti uključeno u jedno od nadolazećih ažuriranja sustava.

Zabrinjavajuća budućnost

Ovaj incident dogodio se u vrijeme pojačanih napetosti oko očuvanja fizičkih medija i digitalnog vlasništva. Samo nekoliko dana prije Xboxovog pada, i Sonyjev PlayStation Network doživio je sličan, iako kraći prekid. Uz to, nedavne najave da Sony planira prekinuti proizvodnju fizičkih diskova za PlayStation do 2028. godine dodatno su potaknule strahove igrača o budućnosti u kojoj u potpunosti ovise o ispravnosti servera i dobroj volji korporacija.

Za Microsoft, ovo je neugodan podsjetnik na kontroverzno predstavljanje Xbox Onea 2013. godine, kada je tvrtka prvotno planirala uvesti obaveznu 24-satnu internetsku provjeru za sve igre, što je nakon žestokog otpora javnosti povučeno. Sadašnji problem, iako tehničke prirode, ponovno je pokazao koliko je tanka linija između fizičkog i digitalnog vlasništva.

Ironično, Microsoft trenutno testira značajku disc-to-digital koja bi vlasnicima konzola omogućila stvaranje digitalnih kopija igara koje posjeduju na disku. No, ako tvrtka želi uvjeriti korisnike da će im licence biti sigurne u digitalnom oblaku, prvo mora osigurati da osnovna funkcija fizičkog medija, mogućnost igranja bez ovisnosti o Internetu, radi besprijekorno.

 

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