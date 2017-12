Započele velike zimske rasprodaje igara na GOG-u i Fanaticalu

Nekad davno (prije približno pet godina) imali smo velike rasprodaje dva do tri puta godišnje, a znali smo da ćemo za vrijeme ove zimske moći ostvariti najveće popuste na hitove koji su izašli tijekom godine. Uz to, dočekali bi nas i razni drugi naslovi, paketi i pokoja besplatna igra.

Sada imamo razne rasprodaje svakog tjedna, pakete igara lijevo i desno, a veće rasprodaje se održavaju za gotovo svaki veći praznik. Ipak, nećemo biti grintavi starci u ovo doba godine, s time možemo nastaviti nakon Nove godine. Do tada ćemo proučiti što nam nude dva velika servisa koja su preduhitrila Steam i krenuli sa svojim blagdansko-zimskim rasprodajama.

Good Old Games jedini uvijek nudi igre bez DRM zaštite

Prvi je GOG, odnosno Good Old Games, koji jedini uvijek nudi igre bez DRM zaštite i ima solidni klijent GOG Galaxy u kojem bolje možete uređivati svoju kolekciju. Njihova rasprodaja zove se Winter Sale i krenuli su s popustima na više od 500 naslova koji su sniženi do 90 posto. Svakog će dana dodavati nove igre, oni koji vole iznenađenja mogu kupovati "Holiday Star" po cijeni od 2,59 eura u kojoj se nalazi nasumično odabrana igra u vrijednosti od 3 do 20 dolara i naredna dva dana možete preuzeti Grim Fandango: Remastered besplatno.

Uz to, GOG napominje kako svi oni koji potroše minimalno 15 američkih dolara dobivaju strategiju na poteze Hard West, a nakon 40 potrošenih dolara i sci-fi strategiju Master of Orion (verziju iz 2016.). Za kraj su pripremili još GOG Connect naslova - spajanjem GOG i Steam korisničkih računa dobivate verzije igara bez DRM zaštite na GOG-u koje već posjedujete na Steamu. Trenutno od ponuda možemo izdvojiti The Witcher 3 GOTY za 16,99 eura, Torment Tides of Numenera za 19,09 eura, What Remains of Edith Finch za 15,99 eura i Hellblade: Senua's Sacrifice za 22,49 eura.

Zimska rasprodaja na GOG-u traje do 26. prosinca, a kako će se svakog dana dodavati nove igre i sigurno će se još pokoja biti i besplatna, preporuka bi bila da svakih par dana posjetite njihove stranice da vidite ima li nečeg što bi vas moglo obradovati.

Drugi servis koji je započeo s rasprodajom je Fanatical, prije poznatiji kao Bundle Stars. Nakon promjene imena ovaj je servis počeo surađivati s više velikih izdavača, pa su zbog toga proširili svoju ponudu igara. Oni također nude na stotine igara po sniženim cijenama, opet do maksimalnog popusta od 90 posto, a korištenjem kupona WINTER10 možete ostvariti dodatnih 10 posto popusta.

Od značajnijih ponuda na Fanaticalu mogu se izdvojiti Bayonetta za 9,59 eura, Vanquish za 9,59 eura, Ryse: Son of Rome za 4,79 eura, S.T.A.L.K.E.R. Complete Bundle za 8,49 eura i Dragon's Dogma: Dark Arisen za 11,69 eura.

Na njihovim će se stranicama također stalno dodavati nove igre i mijenjati takozvani Star Deals koji budu aktivni po 24 sata ili dok ne nestane ključeva. Fanatical nije odredio točan datum završetka svoje rasprodaje, ali prema onome što piše na stranicama održavat će se kroz cijeli prosinac. Kako biste detaljno proučili njihovu ponudu, zaputite se ovdje.

Sada kada je službeno otvorena sezona zimskih popusta na igre preostaje još da se Steam i Humble pridruže, a među vama vjerojatno ima i onih koji kupuju igre na Green Man Gamingu koji također zna imati solidne ponude, iako nije toliko popularan. Sretno s kupovinom!