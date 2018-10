Započeo zatvoreni beta test za Overkill's The Walking Dead

Overkill's The Walking Dead imao je problematičan razvoj, no ove godine je razvojni tim poznat po pljačkaškim co-op igrama PayDay i PayDay 2 konačno došao na svoje i počeo objavljivati više informacija. Do sada su nam prikazali sva četiri lika između kojih će igrači moći birati, prikazali svijet koji je temeljen na stripovima Roberta Kirkmana i na kraju objavili datum izlaska.

Konačna verzija će za PC izaći početkom studenog, a od danas je krenulo zatvoreno beta testiranje. U beti mogu sudjelovati svi igrači koji su odradili predbilježbe, dok igrači koji su kupili Deluxe verziju mogu pozvati tri prijatelja. Uz to je na službenim stranicama osvanula vijest o vremenima i datumima kada će se ona održavati. U tijeku je prva od tri faze koja traje do 11. listopada u 9 sati. Druga započinje 12. listopada u 19 sati i trajat će do 15. listopada u 18 sati, dok će se posljednja faza održati od 19. listopada u 19 sat do 22. listopada u 18 a

Overkill se odlučio na ovu metodu kako bi imali više vremena proučiti povratne informacije koje su dobili i njima prilagoditi nove verzije igre. U prvoj fazi bete ove kooperativne multiplayer pucačine dostupne su dvije misije uz dva scenarija u kojima branite kamp, a tim kaže kako će u sljedećim fazama biti dostupno više sadržaja.

Što se premise igre tiče, cilj je surađivati s drugim igračima kroz raznolike misije kako biste pronašli preživjele, osigurali potrepštine i ostali živi. Za uklanjanje neprijatelja možete se odlučiti za tihi i strateški pristup ili ih jednostavno tamaniti vatrenim oružjem i silom. Svaki od četiri dostupna lika ima svoje posebne vještine koje mogu dodatno razvijati, ulogu u timu, stil igranja i pozadinsku priču.

Overkill's The Walking Dead za PC izlazi 6. studenog, a sada možete birati između kupovine obične verzije po cijeni od 49,99 eura ili Deluxe verzije za 67,99 eura koja vam uz osnovnu igru nudi još kozmetičke dodatke pod imenom Night Raid, digitalnu knjižicu s umjetninama i soundtrack. Igru možete kupiti i zaigrati na Steamu, dok je više detalja razvojni tim objavio ovdje. Verzije za Xbox One i PlayStation 4 su također u izradi, no njihov datum izlaska pomaknut je na 8. veljače.

Uz objavu o početku beta testiranja, Overkill je održao prijenos uživo na Twitchu u kojem su pričali o igri i prikazali gameplay, pa ako vas to zanima bacite oko na video ispod teksta (priča započinje nakon 13 minuta).