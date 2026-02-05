Zaštita Battlefielda 6 spriječila je 580.000 pokušaja varanja tijekom prosinca

Varanje u multiplayer igrama nikada neće biti iskorijenjeno, što dokazuju i statistike Battlefield Studiosa o pokušajima varanja u Battlefieldu 6 koje je spriječio sustav zaštite Javelin

Ekipa Battlefield Studiosa je objavila zanimljive statistike vezane uz varanje u Battlefieldu 6 koji je, kao i svi multiplayer naslovi, pravi mamac za one koji, ako već nisu dorasli dobrim igračima, na nepošten način pokušavaju steći određenu prednost. Za detekciju pokušaja varanja u Battlefieldu 6 zadužen je sustav Javelin koji danonoćno prati nelegalne aktivnosti, a spomenute su prema statistikama krajem godine bile u porastu.

Samo tijekom prosinca, iako nije poznato zašto nisu objavljeni podaci i za prethodne mjesece, Javelin je otkrio preko 580.000 pokušaja varanja čak i prije nego što su igrači ušli u partije. Uz to, sustav je developerima otkrio 229 programa vezanih uz varanje, hardverskih rješenja koja ga omogućavaju, preprodavača i developera, od čega je njih 206 (91,2 posto) javno objavilo kako su njihovi projekti zaustavljeni, otkriveni ili potpuno povučeni s tržišta.

Doduše, valja uzeti u obzir da su se neki programi i rješenja provukli ispod radara Javelina, što dokazuje i grafika koja kaže da je početkom prosinca najniži postotak partija u kojima je prijavljen barem jedan cheater iznosio 2,025 posto, da bi se ta brojka na kraju mjeseca popela na 3,090 posto. Vječna borba između developera i varalica se nastavlja, a kako poručuju iz Battlefield Studiosa, nove statistike za siječanj objavit će za otprilike mjesec dana.