Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu

Američka pionirka zrakoplovstva, koja se dobrovoljno prijavila za astronautkinju 1961. te zahvaljujući Blue Originu 2021. postala najstarija žena u svemiru, preminula je u Teksasu u 87. godini života

Wally Funk, pionirka zrakoplovstva koja je u devetom desetljeću života ostvarila svoj životni san o odlasku u svemir, preminula je ove srijede u 87. godini života. Funk je umrla mirno u ustanovi za starije i nemoćne u Grapevineu u Texasu, potvrdila je njezina bliska prijateljica i skrbnica, gradska vijećnica Duff O’Dell. Prema njezinim riječima, Funk je u posljednje vrijeme pretrpjela nekoliko padova te se borila s infekcijama.

Grad Grapevine službeno je putem Facebooka izrazio sućut obitelji i prijateljima, ističući kako njezina izvanredna karijera, obilježena rušenjem barijera u avijaciji i istraživanju svemira, ostaje globalni simbol odlučnosti, ustrajnosti i izvrsnosti.

Ikona avijacije

Rođena 1. veljače 1939. godine, Funk je više od sedam desetljeća svog života posvetila zrakoplovstvu, postavši jedna od najuspješnijih pilotkinja u povijesti SAD-a. Tijekom 1961. izabrana je kao jedna od elitnih sudionica revolucionarnog programa Mercury 13, u kojem su prve žene dobile priliku ući u program američkog astronautskog treninga. Tamo je uspješno prošla ista rigorozna fizička i psihološka testiranja kakva su primjenjivana i na NASA-inim astronautima programa Mercury 7. Iako je ostvarila vrhunske rezultate, nadmašivši u nekoliko testova i muške kolege, ženama u to vrijeme zakonski nije bilo dopušteno postati NASA-inim astronautima.

Ova je prepreka, međutim, nije zaustavila u izgradnji povijesne karijere unutar zrakoplovnog sektora. Funk je postala prva instruktorica letenja u Fort Sillu u Oklahomi, prva inspektorica Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA) te prva istražiteljica zrakoplovnih nesreća u Nacionalnom odboru za sigurnost prometa (NTSB). Tijekom svoje karijere obučila je više od 3.000 pilota i zabilježila više od 30.000 sati leta.

Njezin životni san ostvaren je 20. srpnja 2021. godine, kada je u dobi od 82 godine lansirana na rub svemira u sklopu misije New Shepard NS-16 tvrtke Blue Origin, zajedno s Jeffom Bezosom. Tim je činom upisana u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija žena koja je ikada putovala u svemir, postavši ujedno i jedina članica programa Mercury 13 koja je zaista sudjelovala u svemirskom letu.

Za svoja postignuća Funk je primila brojna priznanja, uključujući uvrštenje u Teksašku kuću slavnih zrakoplovstva 2024. godine, Kuću slavnih pionirki udruge Women in Aviation International te Kuću slavnih Mercury 13. Među ostalim priznanjima ističu se i nagrade Sveučilišta Oklahoma State te koledža Stephens, dok će posthumno biti uvrštena u Međunarodnu svemirsku kuću slavnih u Svemirskom muzeju u Novom Meksiku.