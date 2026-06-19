Preminuo je dugotrajni stanar s ISS-a, kozmonaut Aleksandar Samokutjajev
Bivši ruski kozmonaut i zastupnik u parlamentu preminuo je u 57. godini, postavši tako prvi preminuli član posade sa zabilježenim dugotrajnim boravkom na Međunarodnoj svemirskoj postaji
Ruski kozmonaut Aleksandar Samokutjajev, koji je u dva navrata bio članom posade na Međunarodnoj svemirskoj postaji, preminuo je u 57. godini života. S tim preranim odlaskom, Samokutjajev je postao prva preminula osoba koja je dugotrajno boravila na toj postaji u njezinih 26 godina postojanja. Točan uzrok smrti u ovom trenutku još uvijek nije javno objavljen.
Tijekom svoje profesionalne karijere u istraživanju svemira, Samokutjajev je proveo ukupno 322 dana u orbiti. Svemirske letove na ISS ostvario je 2011. te u razdoblju od 2014. do 2015. godine. Njegov rad obuhvatio je sudjelovanje u dvjema dugotrajnim svemirskim ekspedicijama, kao i uspješnu izvedbu dviju svemirskih šetnji izvan kompleksa. Na postaji je boravio i tijekom posljednje misije američkog svemirskog programa Space Shuttle.
Vojna i svemirska karijera
Aleksandar Mihajlovič Samokutjajev rođen je 13. ožujka 1970. godine u Penzi. Nakon završetka srednje škole, upisao je Černigovsku višu vojnu zrakoplovnu školu za pilote, koju je završio 1992. godine. Svoje obrazovanje nastavio je na Vojno-zrakoplovnoj akademiji Gagarin, gdje je diplomirao 2000. godine. Prije ulaska u svemirski program, služio je u Vojno-zrakoplovnim snagama kao pilot, stariji pilot i zamjenik zapovjednika zrakoplovne eskadrile.
Godine 2000. započeo je s radom u Centru za obuku kozmonauta, gdje je kasnije prošao opću svemirsku obuku. Za svoje iznimne zasluge, Samokutjajevu je 2012. godine dodijeljeno zvanje Heroja Ruske Federacije uz uručenje medalje "Zlatna zvijezda", kao i počasna titula "Pilot-kozmonaut Ruske Federacije". Tijekom godina odlikovan je i ordenom "Za zasluge pred domovinom" IV. stupnja, medaljama Ministarstva obrane Ruske Federacije te resornim priznanjima ruske svemirske agencije.
Politička karijera
Nakon odlaska iz Centra za obuku kozmonauta, aktivno se posvetio društvenom i političkom djelovanju. Godine 2019. s pohvalom je diplomirao na Ruskoj akademiji za narodno gospodarstvo i državnu službu. Svoju političku karijeru okrunio je 2021. godine, kada je izabran za zastupnika u Državnoj dumi Ruske Federacije.
Vijest o smrti ovog odlikovanog svemirskog profesionalca potvrdila je i ruska državna svemirska agencija Roscosmos. Njihovo vodstvo uputilo je iskrenu sućut obitelji, rodbini i bliskim osobama te napomenulo da će njegova postignuća i dugotrajni boravak u svemiru ostati trajno zabilježeni kao neizostavan dio operativne povijesti na Međunarodnoj svemirskoj postaji.