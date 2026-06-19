Preminuo je dugotrajni stanar s ISS-a, kozmonaut Aleksandar Samokutjajev

Bivši ruski kozmonaut i zastupnik u parlamentu preminuo je u 57. godini, postavši tako prvi preminuli član posade sa zabilježenim dugotrajnim boravkom na Međunarodnoj svemirskoj postaji

Ruski kozmonaut Aleksandar Samokutjajev, koji je u dva navrata bio članom posade na Međunarodnoj svemirskoj postaji, preminuo je u 57. godini života. S tim preranim odlaskom, Samokutjajev je postao prva preminula osoba koja je dugotrajno boravila na toj postaji u njezinih 26 godina postojanja. Točan uzrok smrti u ovom trenutku još uvijek nije javno objavljen.

Tijekom svoje profesionalne karijere u istraživanju svemira, Samokutjajev je proveo ukupno 322 dana u orbiti. Svemirske letove na ISS ostvario je 2011. te u razdoblju od 2014. do 2015. godine. Njegov rad obuhvatio je sudjelovanje u dvjema dugotrajnim svemirskim ekspedicijama, kao i uspješnu izvedbu dviju svemirskih šetnji izvan kompleksa. Na postaji je boravio i tijekom posljednje misije američkog svemirskog programa Space Shuttle.

Vojna i svemirska karijera

Aleksandar Mihajlovič Samokutjajev rođen je 13. ožujka 1970. godine u Penzi. Nakon završetka srednje škole, upisao je Černigovsku višu vojnu zrakoplovnu školu za pilote, koju je završio 1992. godine. Svoje obrazovanje nastavio je na Vojno-zrakoplovnoj akademiji Gagarin, gdje je diplomirao 2000. godine. Prije ulaska u svemirski program, služio je u Vojno-zrakoplovnim snagama kao pilot, stariji pilot i zamjenik zapovjednika zrakoplovne eskadrile.

Godine 2000. započeo je s radom u Centru za obuku kozmonauta, gdje je kasnije prošao opću svemirsku obuku. Za svoje iznimne zasluge, Samokutjajevu je 2012. godine dodijeljeno zvanje Heroja Ruske Federacije uz uručenje medalje "Zlatna zvijezda", kao i počasna titula "Pilot-kozmonaut Ruske Federacije". Tijekom godina odlikovan je i ordenom "Za zasluge pred domovinom" IV. stupnja, medaljama Ministarstva obrane Ruske Federacije te resornim priznanjima ruske svemirske agencije.

NASA / Roscosmos

Politička karijera

Nakon odlaska iz Centra za obuku kozmonauta, aktivno se posvetio društvenom i političkom djelovanju. Godine 2019. s pohvalom je diplomirao na Ruskoj akademiji za narodno gospodarstvo i državnu službu. Svoju političku karijeru okrunio je 2021. godine, kada je izabran za zastupnika u Državnoj dumi Ruske Federacije.

Vijest o smrti ovog odlikovanog svemirskog profesionalca potvrdila je i ruska državna svemirska agencija Roscosmos. Njihovo vodstvo uputilo je iskrenu sućut obitelji, rodbini i bliskim osobama te napomenulo da će njegova postignuća i dugotrajni boravak u svemiru ostati trajno zabilježeni kao neizostavan dio operativne povijesti na Međunarodnoj svemirskoj postaji.