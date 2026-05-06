Umro je Ted Turner – CNN kao internet prije interneta

Ted Turner, osnivač CNN-a, umro je danas u 87. godini. Vijest je, naravno, prva objavila mreža koju je izgradio – tu se ne može a ne pomisliti kako u tome ima simbolike

Robert Edward Turner III je odrastao u imućnoj južnjačkoj obitelji čiji je otac posjedovao tvrtku za oglašavanje na jumbo panoima. Nakon očeve smrti 1963. preuzeo je posao koji je tonuo i vratio ga u profit. Tu nije stao. Kupio je propalu UHF televizijsku stanicu u Atlanti 1970. i za tri godine pretvorio je u jednu od rijetkih profitabilnih nezavisnih stanica u Americi. Odatle je krenula lavina: TBS superstation, pa CNN, pa TNT, pa kupovina MGM-ove biblioteke od više od četiri tisuće filmova, uključujući Humphrey Bogarta, Clarka Gablea i sve što je Hollywood snimio prije nego što se Turner rodio. Zatim se proširio na sport, kupio je i bejzbol klub Atlanta Braves i košarkaški Atlanta Hawks. Na vrhuncu, Turner Broadcasting bio je jedan od najvećih medijskih konglomerata na planetu toga vremena.

CNN kao ekscentrični medijski poduhvat

Kad je 1. lipnja 1980. pokrenuo CNN, američka televizijska industrija gledala ga je kao ekscentrika s previše novca i premalo iskustva u medijima. Nitko nije vjerovao da 24-satni kanal posvećen isključivo vijestima ima budućnost. Zašto bi netko cijeli dan gledao vijesti? Vijesti su bile večernji ritual na obje strane Atlantika. Tko je gledao i slušao vijesti drugačije nego kod nas u TV dnevniku nakon crtića, ili u SAD-u na jednoj od tada tri velike TV mreže s voditeljima koji su izgovarali vijesti ozbiljno kao da je upravo izbio novi svjetski rat.

Ono što je napravio s CNN-om nije bila samo televizijska inovacija. Nevjerojatno, ako bolje pomislimo, izmislio je logiku interneta prije interneta što se tiče medijske prezentacije: neprekidni tok informacija u kojemu je vijest živi organizam koji se mijenja iz sata u sat. Prvotno štura, ali prije svega trenutačna, zatim se nadograđuje, pa u studio dolaze komentatori, od prve breaking objave do kasnije dublje analize, cijelog dana – to je, mora se priznati, bilo ekscentrično. Jer nema čekanja na večernje vijesti, na tisak, na izvanredna izdanje, redakcija radi 24 sata, sve se događa uživo, a ako se propustilo zadnjih pola sata, propustio se dio priče. Danas, kad je CNN zamijenjen scroll feed-om kojim jurimo svako malo prstom - to je Turner izumio, samo u drugom formatu.

Fascinantna ličnost, biografija za filmove i knjige

Zvali su ga "Usta Juga" zbog sklonosti prema glasnim istupima i kontroverznim izjavama, kao da je i time davao ton nekoj budućnosti gdje je buka i kontroverza ono što se prodaje. Pamtit će se i kao bonvivan u doba kad taj pojam još nije bio eufemizam za influencera. Bio je svestran. Pobijedio je na America's Cupu 1977. Živio je glamurozno. Oženio se glumicom i aktivisticom Jane Fondom 1991.; mediji su to nazvali "spajanjem avatara američkog kapitalizma i glasne progresivke" - par koji je cijela Amerika pratila otvorenih usta, kao i u tome preteča celeb parova ali bez imalo supstance (nije teško usporediti taj par s parom Bezos - Sanchez pa vidjeti kulturološki kako smo se kao društvo srozali). Par Turner -Fonda je provodio sate u prirodi, pješačenje, ribolov, jahanje; privatnim avionom letjeli su stotine tisuća kilometara godišnje između svojih ranča. Jer Turner nije bio samo medijski tajkun i celebriti. Postao je i jedan od najvećih zaštitara prirode svog vremena, na američki način, kupovinom. Bio je najveći privatni vlasnik zemljišta u SAD-u, oko 8.100 kvadratnih kilometara, gotovo veličina Istre, rančevi, imanja i prirodni rezervati. Rekao je da je još kao desetogodišnjak pročitao kako je američki bizon gotovo izumro i odlučio da će učiniti sve što može da ga vrati. Na kraju je imao 55.000 bizona na 14 rančeva, najveće privatno stado na svijetu. Pokrenuo je i lanac restorana Ted's Montana Grill čije je zaštitno jelo burger od bizonovog mesa s njegovih ranča.

CNN u vrtlogu politike

Mreža CNN prva je objavila vijest o njegovoj smrti, mreža koju je gradio da nikad ne stane, logika neprekidnog toka, vijesti bez pauze, informacije uvijek dostupne, nekad CNN, danas X, TikTok, push notifikacije na zaključanom ekranu. Mreža koju je sagradio utopila se u jedan od mnoštva kanala u borbi za pažnju publike koja konzumira vijesti u formatima od dvadeset sekundi.

Godinama je bolovao od demencije i sigurno nije pratio što se danas događa s njegovom bivšom mrežom. Da je sada u punoj snazi, čuli bismo kako udara šakom o stol dok se vrte priče o dealovima oko Paramounta, koji je pobijedio u dugotrajnom nadmetanju za Warner Bros. Discovery, čime postaje novi vlasnik CNN-a. Zaposlenici mreže i gledatelji ozbiljno sumnjaju hoće li Paramount CEO David Ellison očuvati uredničku neovisnost CNN-a usred žestokih političkih pritisaka. Wall Street Journal izvijestio je da je Ellison dao jamstva Trumpovoj administraciji da će, ako kupi Warner, napraviti korjenite promjene na CNN-u.

Ellison je već postavio Bari Weiss za glavnu urednicu CBS Newsa, s mandatom za promjene koje su zaposlenike ostavile u šoku. CNN je sljedeći na redu. Dioničari su u travnju odobrili spajanje vrijedno 81 milijardu dolara, a finalizacija se očekuje do kraja godine.

Turner je CNN prodao još devedesetih i polako gubio utjecaj nad onim što je stvorio. Ipak ga je do kraja zvao najvećim dostignućem svog života.