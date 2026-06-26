Umro Om Malik, pionir koji je tehnološko blogiranje pretvorio u ozbiljno novinarstvo

Om Malik, jedan od prvih ljudi koji je pisanje o tehnologiji na blogu pretvorio u utjecajnu publikaciju i posao umro je jučer u 59. godini.

Om Malik je bio jedan od najranijih tehnoloških novinara internetske ere, a po nekoliko stvari i prvi. GigaOm, koji je pokrenuo 2001., bio je jedan od prvih tehnoloških blogova kasnog dot-com razdoblja i izrastao u ozbiljnu publikaciju s više od pola milijuna posjetitelja mjesečno; na vrhuncu i znatno više. Prije toga je, kao novinar za Forbes, bio dio originalne ekipe koja je 1997. lansirala Forbes.com. Godine 1994. pokrenuo je i Udruženje južnoazijskih novinara.

Status pionira potvrdio je i drugdje

U srpnju 2006. napisao je tekst o Twitteru koji se navodi kao jedno od prvih medijskih pokrivanja te društvene mreže, iste godine kad je servis pokrenut. Kad je 2008. ušao u rizični kapital, bio je prvi osnivač kojeg je fond True Ventures financirao, a ondje je ostao partnerom do kraja.

Ono po čemu je ostao značajan nisu, međutim, samo brojke nego standard koji je postavio. Među novinarima TechCruncha kružila je uzrečica da svaki tekst treba pisati zamišljajući Oma kao publiku. Bila je to skraćenica za određenu vrstu pisanja o tehnologiji: skeptično prema hypeu, okrenuto ljudima iza tvrtki, bez gubljenja iz vida šire slike. Suradnici se prisjećaju da nikad nije skrivao što misli i da industriji nije izbjegavao reći neugodne istine.

Karijeru mu je presjekla bolest. Prvi infarkt doživio je 2007., u 41. godini, nakon čega je tehnološko novinarstvo dijelom stavio u drugi plan. GigaOm se ugasio 2015. godine, a Malik je sljedeće godine objavljivao na vlastitoj stranici On my Om, vodio newsletter Crazy Stupid Tech i bavio se fotografijom.

Posljednji veći tekst: opreka mythosa i logosa

Posljednji veći tekst objavio je 7. lipnja 2026., pod naslovom "The Myth, the Mythos and the Man", i bio je to karakterističan Malik: erudicijsko seciranje industrije bez povišenog tona. Predmet je bila odluka Anthropica da svoj najmoćniji model nazove Mythos.

Malik polazi od jednostavnog zapažanja: Anthropic, tvrtka koja postoji zato da bi govorila istinu o onome što se gradi, svoj je najmoćniji model nazvala Mythos, riječju koja u izvornom grčkom smislu označava priču koja se prima na vjeru, a ne provjerava. Ime, tvrdi, nije ukras nego uputa.

Središnja je teza opreka mythosa i logosa. Logos objašnjava kako nešto radi i podložan je preispitivanju; mythos objašnjava zašto je nešto važno i prima se bez dokaza. Nazvati frontier model Mythos, prema Maliku, znači tražiti od publike da razmišlja u modu mita: da ne traži evaluaciju, mjerilo ni tablicu kapitalizacije, nego da povjeruje.

Tu tezu smješta u dužu povijest moći koja se služi mitom da bi djelovala neizbježno, od Augusta i Eneide, preko božanskog prava i Manifest Destinyja, do silicijske priče o garaži i osnivaču. Anthropicove poteze čita kao isti obrazac: milijarde investicija i valuacija koja traži da tehnologija bude svjetski presudna, Amodei kao istodobni prorok katastrofe i spasenja i model za odabrane kroz Project Glasswing.

Zaključuje povezivanjem dviju adresa: Bijela kuća daje svjetovni, Vatikan moralni legitimitet, kao što je August imao Senat i svećenike. Krajnja je poanta da je riječ o sigurnosnoj tvrtki koja je izgradila vlastiti mit, a ime modela je, za onoga tko zna čitati, priznanje toga.

Bilo je to tipično za njega: zastati usred euforije i natjerati na razmišljanje, do samog kraja.