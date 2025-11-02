9.131 dana u orbiti: Entuzijasti "upakirali" 25 godina ISS-a u interaktivno iskustvo

Povodom 25. obljetnice ljudske prisutnosti na ISS-u, NASA-ini suradnici Ben Feist i David Charney samostalno su kreirali interaktivno iskustvo koje prikazuje svaki dan misije – iz minute u minutu

Sandro Vrbanus nedjelja, 2. studenog 2025. u 09:24

Ove nedjelje, 2. studenog 2025., obilježava se 25. obljetnica kontinuirane ljudske prisutnosti u svemiru, odnosno četvrt stoljeća otkako je na Međunarodnoj svemirskoj postaji posada trajno prisutna. Tim povodom lansiran je vrlo opsežni interaktivni projekt "ISS in Real Time". Stranicu su samostalno, u slobodno vrijeme, izradili Ben Feist i David Charney, obojica inače vanjski suradnici NASA-e.

Proživite 25 godina ISS-a

Njihov web projekt daje priliku svim zainteresiranim posjetiteljima istražiti, vidjeti i čuti proteklih 25 godina, odnosno više od 9.131 dana, točno onako kako su se događaji odvijali na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Iskustvo je osmišljeno kao multimedijski projekt koji reproducira svaki dan na postaji koristeći originalne, javne materijale misije. Svi podaci stavljeni su u stvarni kontekst misije, omogućujući korisnicima da dožive događaje kronološki, baš kao što su se i dogodili – za pregledavanje potrebno je tek posjetiti stranicu ISS in Real Time i odabrati datum i vrijeme. Tada započinje reprodukcija svih dostupnih podataka i komunikacija iz odabranog vremena.

Izazovi prikupljanja podataka

Autori navode kako bi projekt, da je riječ o CD-ROM formatu iz 1990-ih, zauzimao veličinu od 3.846 CD-ova, a baza podataka im još uvijek raste. Prikupljanje i obrada tolike količine podataka predstavljali su značajan izazov. Materijali su pronađeni na različitim javnim izvorima, uključujući stranice nasa.gov, archive.org, YouTube i Flickr, a bili su dostupni u mnogo različitih formata. Feist i Charney potvrdili su i da su koristili umjetnu inteligenciju za transkripciju audio zapisa i klasifikaciju slika.

Takav pristup pomogao im je nadoknaditi nedostatak povijesnih metapodataka. Prema njihovim riječima, Internet i prateće tehnologije, uključujući dostupne AI modele, tek sada su dovoljno sazreli da omoguće realizaciju ovakvog projekta. Feist je prethodno radio na sličnom konceptu, "Apollo in Real Time", no ističe da, iako su analogni podaci Apolla bili teži za digitalizaciju, misija ISS-a proizvela je daleko više podataka – nekoliko redova veličine više od prošlog projekta.

No, čak ni to nije sve, jer projekt i dalje raste. NASA, naime, već godinama javno emitira telemetriju s ISS-a, podatke kao što su očitanja senzora, položaji raznih spojeva, napon električne mreže i stotine ostalih, čak i na razini od više puta u sekundi. Autori stranice kažu da u svojem posjedu imaju oko sedam godina tih podataka, pa i njih uskoro planiraju integrirati u ovaj prikaz. Impresivnu interaktivnu kolekciju podataka s Međunarodne svemirske postaje u proteklih četvrt stoljeća provjerite na ovoj stranici.



