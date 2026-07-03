Amazonov konkurent Starlinku uskoro stiže, u orbiti je već više od 390 satelita

Amazon je potvrdio da je postavio dovoljno satelita za početak rada usluge Leo, koja bi korisnicima trebala postati dostupna prije kraja 2026. godine

Amazon se približava pokretanju vlastite usluge satelitskog interneta Leo, koja bi trebala konkurirati Muskovom Starlinku. Tvrtka je potvrdila da je u nisku Zemljinu orbitu dosad postavila više od 390 satelita, što je dovoljno za pružanje kontinuirane pokrivenosti na početnim geografskim širinama.

Informaciju je na X-u objavio Chris Weber, Amazonov potpredsjednik zadužen za projekt Leo, istaknuvši kako je tvrtka već obavila dovoljan broj lansiranja za pokretanje početne usluge tijekom ove godine. Time je dao naslutiti da bi Leo mogao postati dostupan korisnicima prije kraja 2026. godine.

Last few launches were big for @AmazonLeo - bringing us to 390+ satellites deployed, enough to support continuous service across initial latitudes.



Still lots of work ahead – including raising all these new satellites to their assigned altitude – but we’ve completed enough… pic.twitter.com/UZb404fXRq — Chris Weber (@Weber44Chris) July 2, 2026

Za pristup mreži bit će dostupna tri korisnička prijamnika. Model Nano, dimenzija 7 × 7 inča, omogućit će brzine preuzimanja do 100 Mb/s. Pro, veličine 11 × 11 inča, podržavat će brzine do 400 Mb/s, dok će najveći model Ultra, dimenzija 20 × 30 inča, nuditi brzine preuzimanja do 1 Gb/s.

Amazon je ujedno otvorio prijave na listu čekanja za korisnike koji žele među prvima isprobati novu uslugu satelitskog interneta.