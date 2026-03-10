Australski zakoni o provjeri dobi potiču masovnu upotrebu VPN-ova - hoće li i njih zabraniti?

Nakon uvođenja stroge provjere dobi za pristup sadržaju za odrasle, Australci se okreću VPN-ovima kako bi zaštitili privatnost, što pokreće raspravu o tome treba li i takve alate zabraniti

Australci se sve više okreću VPN-ovima kao načinu za očuvanje online privatnosti nakon uvođenja novih strogih zakona o provjeri dobi. Država je službeno ušla u sljedeću fazu obavezne verifikacije dobi, što znači da korisnici Interneta sada moraju pružiti dokaz o godinama kako bi pristupili sadržaju za odrasle i materijalima koji se smatraju neprikladnima za maloljetnike. Ovaj potez slijedi nakon što je prošlog prosinca uvedena prva takva zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina na svijetu.

Kao što je viđeno i u drugim regijama sa sličnim zakonima, popularnost VPN aplikacija naglo je porasla na australskim trgovinama aplikacija jer stanovnici traže načine kako zaštititi svoj digitalni otisak. Iako je teško utvrditi jesu li novi korisnici maloljetnici koji pokušavaju zaobići ograničenja ili odrasle osobe zabrinute zbog rizika dijeljenja osjetljivih osobnih podataka, trend je neosporan. Ova situacija ponovno potiče globalnu raspravu o tome čine li VPN-ovi provjeru dobi neučinkovitom. S obzirom na to da je i vlada Ujedinjenog Kraljevstva nedavno pokrenula savjetovanje o potencijalnim ograničenjima, australski zakonodavci bi se uskoro mogli usmjeriti upravo na korisnike VPN-a.

VPN dilema

Virtualna privatna mreža (VPN) važan je sigurnosni alat koji kriptira korisničku vezu kako bi zaštitio privatnost na internetu. Preusmjeravanjem prometa kroz kriptirani tunel do udaljenog poslužitelja, VPN prikriva stvarnu IP adresu korisnika i zamjenjuje je virtualnom lokacijom. Iako je ova tehnologija omiljena među streamerima i onima koji žive pod autoritarnim režimima, ona također pruža jednostavan način za zaobilaženje domaćih blokada sadržaja. Odabirom VPN poslužitelja u zemlji bez obavezne provjere dobi, australski korisnici mogu pristupiti web stranicama i aplikacijama bez potrebe za skeniranjem državnih dokumenata ili podvrgavanjem provjerama prepoznavanja lica.

Međutim, ovakav način zaobilaženja zakona mijenja način na koji regulatori percipiraju tehnologiju. Nekada smatrani ključnim alatom za privatnost i sigurnost, VPN-ove dužnosnici sve više opisuju kao "rupe u zakonu" koje treba zatvoriti. Zagovornica privatnosti u NordVPN-u, Laura Tyrylyte, izjavila je za TechRadar da, iako je zaštita maloljetnika ključan cilj, ciljanje VPN-ova predstavlja "suštinski pogrešan pristup". Ona upozorava da bi široka ograničenja ugrozila digitalnu sigurnost legitimnih korisnika, uključujući tvrtke koje osiguravaju rad na daljinu, novinare koji štite svoje izvore i obične građane koji žele zaštititi svoje osobne podatke.

Politička scena u Australiji

Australska povjerenica za e-sigurnost, Julie Inman Grant, nije najavila izravnu zabranu VPN-ova. Međutim, trenutne smjernice za pružatelje online usluga sugeriraju zatezanje mreže. Povjerenica očekuje da platforme poduzmu "razumne korake" kako bi spriječile zaobilaženje pravila, što uključuje otkrivanje i ograničavanje upotrebe VPN-ova. Predložene metode uključuju praćenje neuobičajenih obrazaca prometa i korištenje API-ja za IP analitiku kako bi se označili i blokirali poznati rasponi IP adresa VPN poslužitelja.

Kako ističe Tyrylyte, to stvara značajan sukob s privatnošću. Vrhunski VPN-ovi često uključuju vlastite interne prepreke kako bi spriječili neovlaštenu upotrebu od strane maloljetnika, no vladino blokiranje moglo bi odraslima oduzeti njihovu primarnu obranu od povreda podataka i invazivnog praćenja.

Hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo postaviti globalni presedan?

Dok su prijedlozi za ograničavanje VPN-ova u SAD-u uglavnom zaustavljeni, pri čemu je Wisconsin nedavno odbacio takva pravila, rasprava se u Europi odvija puno brže. Francuska je već nagovijestila da bi ograničenja VPN-a mogla doći na stol ako se njezine zabrane društvenih mreža budu masovno zaobilazile. Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno je najznačajnije poprište za testiranje ovih politika. Početkom ožujka, Odjel za znanost, inovacije i tehnologiju (DSIT) pokrenuo je ključno savjetovanje o digitalnoj sigurnosti djece. Ovaj proces, koji traje do 26. svibnja 2026. godine, izričito traži mišljenje javnosti i stručnjaka o tome trebaju li VPN-ovi biti dobno ograničeni.

Ovo slijedi nakon prethodnog pokušaja u Domu lordova da se uvede zabrana tehnologije za djecu. Iako je taj amandman na kraju ublažen u korist pristupa temeljenog na dokazima, ishod trenutnog savjetovanja vjerojatno će poslužiti kao nacrt za druge nacije.

Zakonodavci diljem svijeta pomno prate ovaj razvoj događaja. Ako Ujedinjeno Kraljevstvo odluči da je ograničavanje pristupa VPN-u nužan korak za sigurnost djece, Australija bi se mogla naći na raskrižju između provedbe svojih novih zakona i zaštite temeljne digitalne privatnosti svojih građana.