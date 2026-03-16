Blog.hr je ugašen, a korisnici ne mogu do svojeg sadržaja

Korisnici servisa Blog.hr koji žele preuzeti svoj sadržaj i arhivirati ga, mogu to učiniti tako da se jave na mail adresu priloženu na stranici do 24. ožujka. No, čini se da to nije tako lako kako se čini

Krajem veljače, jedan od prvih i najpopularnijih domaćih servisa za vođenje vlastitog bloga, Blog.hr, najavio je gašenje od 1. ožujka. Kao što smo tada pisali, korisnicima je omogućeno da do kraja ožujka preuzmu svoj napisani sadržaj kako bi ga arhivirali.

„Od 1. ožujka 2026., Blog.hr servis trajno je ugašen. Ako želite preuzeti osobni sadržaj, najkasnije do 24. ožujka 2026. pošaljite zahtjev na e-mail adresu privatnost@novatv.hr“, stoji na stranici.

Iako se to činilo kao sasvim logično rješenje, javio nam se jedan korisnik Bloga.hr sa žalbom da je još prije dva tjedna poslao zahtjev za preuzimanje sadržaja, ali bez rezultata.

„Ne samo da nisam dobio sadržaj, pa niti nakon što sam ponovno zatražio uz napomenu da mi je hitno potrebno, nego mi nisu niti odgovorili na mail. Kod mog prijatelja ista situacija. Tko zna koliko je takvih slučajeva i strah me da će korisnici ostati bez stotine vlastitih radova“, napisao nam je korisnik Bloga uz napomenu da je on sasvim slučajno saznao za gašenje servisa te da mnogi vjerojatno još to ni ne znaju.

„Zamislite da idete cestom i na natpisu vaše banke stoji obavijest da je banka prestala s radom i da vam daju tri tjedna da im se javite za preuzimanje novca na e-mail, a onda na to ne odgovore“, dodao je.

Budući da je riječ o velikom problemu za korisnike servisa Blog.hr, javili smo im se za očitovanje. Objavit ćemo ga kada odgovor stigne.