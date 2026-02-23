CARNET ugasio svoj Usenet nakon više od trideset godina

Mrežni servis za razmjenjivanje poruka, raspravljanje i komuniciranje putem Interneta, trajno je ugašen 20. veljače, nakon više od tri desetljeća rada, a podaci s njega više nisu dostupni

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 11:45

CARNET je ugasio Usenet, poznat i kao usluga News, mrežni servis koji je omogućavao korisnicima razmjenu poruka, rasprave i komunikaciju putem Interneta. Bio je zasnovan na staroj tehnologiji Useneta, decentraliziranoj mreži poslužitelja koja funkcionira na temelju protokola NNTP (Network News Transfer Protocol), omogućujući razmjenu tekstualnih poruka organiziranih u tematske grupe, poznate kao newsgrupe.

U padu od 2006.

Uslugu je 1993. godine pokrenuo Institut Ruđer Bošković za potrebe Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet), a 1994. Srce je preuzelo njeno održavanje. Usenet globalno postoji od 1980., a domaća inačica bila je namijenjena prvenstveno korisnicima iz sustava znanosti, visokog obrazovanja i školstva. Pristup je bio besplatan za članice CARNET-a, a izvan mreže ograničen na čitanje hr.* grupa.

Kao relikt prošlosti, ova je usluga trajno ugašena 20. veljače, a nakon toga sadržaj s nje više nije dostupan. To ujedno označava kraj jedne ere internetske komunikacije u Hrvatskoj. Iz CARNET-a su nam odgovorili i da je usluga Usenet svoj vrhunac doživjela 2006. godine, kada je zabilježeno više od 1,2 milijuna objava. Nakon toga broj objava kontinuirano se smanjivao, pa je usluga ugašena.

Princip rada Useneta

Kad korisnik pošalje poruku putem newsreadera, ona se prenosi na povezani poslužitelj, a zatim se replicira na ostale poslužitelje diljem svijeta, čineći sadržaj dostupnim globalno bez centralnog autoriteta. Poruke se na poslužiteljima pohranjuju privremeno, s rokom zadržavanja koji varira ovisno o administratoru – od nekoliko dana do nekoliko tjedana – nakon čega se brišu kako bi se oslobodio prostor.

Sustav podržava hijerarhijsku strukturu grupa (npr. comp., rec., hr.*, news.carnet.hr), threading za povezivanje odgovora u nizove te binarni prijenos datoteka u specijaliziranim grupama, iako je primarno osmišljen za tekstualnu komunikaciju. Ova arhitektura osiguravala je otpornost i brzu distribuciju, ali je zahtijevala i klijentski softver za pristup.

