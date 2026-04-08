Chrome postaje pregledniji uz vertikalne tabove i čitanje bez oglasa

Google je nadogradio svoj internetski preglednik novim alatima za organizaciju i fokus, uvodeći vertikalni prikaz kartica i napredni način čitanja koji eliminira vizualne smetnje s web stranica

Sandro Vrbanus srijeda, 8. travnja 2026. u 11:10

Najnovija nadogradnja za Googleov internetski preglednik Chrome lansirana je s primarnim ciljem povećanja produktivnosti i olakšavanja navigacije korisnicima koji istodobno rade s velikim brojem otvorenih tabova. Glavni noviteti uključuju mogućnost vertikalnog prikaza kartica (tabova) te uvođenje "imerzivnog" načina čitanja, što predstavlja značajan iskorak u prilagodbi korisničkog sučelja modernim potrebama rada na mreži.

Tabovi sastrane

Vertikalni tabovi, kao što je to već poznato iz ostalih preglednika, omogućuju korisnicima da traku s otvorenim stranicama premjeste s vrha prozora na bočnu stranu. Aktivacija opcije obavlja se putem desnog klika pored kartica i odabirom naredbe Show Tabs Vertically (Prikaži kartice vertikalno), čime se dobiva pregledniji popis koji omogućuje lakše čitanje punih naslova stranica.

Ovakav raspored posebno je koristan kod grupiranja kartica, osiguravajući da korisnik ne izgubi uvid u sadržaj čak i kada je broj otvorenih stranica dvoznamenkast. Posebno će ovo biti korisno onima s ultraširokim monitorima, koji imaju pregršt bočnog prostora, a oskudijevaju s vertikalnim pikselima.

Čitanje preko cijelog zaslona

Uz bolju organizaciju, Chrome sada nudi i unaprijeđeni način rada za čitanje (reading mode). Ova je funkcija dizajnirana kako bi se uklonile vizualne smetnje, poput oglasa ili nepotrebnih elemenata sučelja, pretvarajući kompleksne web stranice u čisto tekstualno iskustvo. Korisnici je mogu pokrenuti desnim klikom na bilo koju stranicu, čime se aktivira imerzivni prikaz usmjeren isključivo na sadržaj koji čitaju.

Ono što je novo kod ovog, već neko vrijeme dostupnog načina rada, jest mogućnost njegovog prikaza preko cijelog zaslona, čime će čitanje teksta i koncentracija na njega biti olakšani, bilo da je riječ o analizi opsežnih dokumenata ili jednostavnom čitanju vijesti bez ometanja popratnim sadržajima.

Obje najavljene promjene u globalnoj su distribuciji već sada, a do svih će korisnika doći postupno u narednim danima.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi