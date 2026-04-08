Chrome postaje pregledniji uz vertikalne tabove i čitanje bez oglasa

Google je nadogradio svoj internetski preglednik novim alatima za organizaciju i fokus, uvodeći vertikalni prikaz kartica i napredni način čitanja koji eliminira vizualne smetnje s web stranica

Najnovija nadogradnja za Googleov internetski preglednik Chrome lansirana je s primarnim ciljem povećanja produktivnosti i olakšavanja navigacije korisnicima koji istodobno rade s velikim brojem otvorenih tabova. Glavni noviteti uključuju mogućnost vertikalnog prikaza kartica (tabova) te uvođenje "imerzivnog" načina čitanja, što predstavlja značajan iskorak u prilagodbi korisničkog sučelja modernim potrebama rada na mreži.

Tabovi sastrane

Vertikalni tabovi, kao što je to već poznato iz ostalih preglednika, omogućuju korisnicima da traku s otvorenim stranicama premjeste s vrha prozora na bočnu stranu. Aktivacija opcije obavlja se putem desnog klika pored kartica i odabirom naredbe Show Tabs Vertically (Prikaži kartice vertikalno), čime se dobiva pregledniji popis koji omogućuje lakše čitanje punih naslova stranica.

Ovakav raspored posebno je koristan kod grupiranja kartica, osiguravajući da korisnik ne izgubi uvid u sadržaj čak i kada je broj otvorenih stranica dvoznamenkast. Posebno će ovo biti korisno onima s ultraširokim monitorima, koji imaju pregršt bočnog prostora, a oskudijevaju s vertikalnim pikselima.

Čitanje preko cijelog zaslona

Uz bolju organizaciju, Chrome sada nudi i unaprijeđeni način rada za čitanje (reading mode). Ova je funkcija dizajnirana kako bi se uklonile vizualne smetnje, poput oglasa ili nepotrebnih elemenata sučelja, pretvarajući kompleksne web stranice u čisto tekstualno iskustvo. Korisnici je mogu pokrenuti desnim klikom na bilo koju stranicu, čime se aktivira imerzivni prikaz usmjeren isključivo na sadržaj koji čitaju.

Ono što je novo kod ovog, već neko vrijeme dostupnog načina rada, jest mogućnost njegovog prikaza preko cijelog zaslona, čime će čitanje teksta i koncentracija na njega biti olakšani, bilo da je riječ o analizi opsežnih dokumenata ili jednostavnom čitanju vijesti bez ometanja popratnim sadržajima.

Obje najavljene promjene u globalnoj su distribuciji već sada, a do svih će korisnika doći postupno u narednim danima.