Firefox ukida limite na svom besplatnom VPN-u tijekom ljeta

Mozilla privremeno ukida ograničenje od 50 GB i proširuje broj dostupnih lokacija s pet na 28 za svoj besplatni, ugrađeni VPN u Firefoxu- sve do 31. kolovoza

Besplatan VPN ugrađen izravno u preglednik prava je rijetkost, a Firefox je svoju verziju odlučio učiniti još primamljivijom tijekom ljetnih mjeseci 2026. godine. Mozilla je objavila da privremeno ukida ograničenje podataka na svom besplatnom ugrađenom VPN-u, pružajući korisnicima neograničen promet za vrijeme sezone godišnjih odmora.

Do sada je besplatni VPN u Firefoxu nudio korisnicima 50 GB prometa mjesečno. Od sada pa sve do 31. kolovoza, to ograničenje u potpunosti nestaje, što otvara mnogo više prostora za privatno pregledavanje Interneta dok putujete, spajate se na javne Wi-Fi mreže ili jednostavno želite sakriti svoju lokaciju. Uz neograničen promet, Mozilla otključava i pristup poslužiteljima u 28 država, što je značajna nadogradnja u odnosu na standardnih pet lokacija koje su uključivale Kanadu, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Među dodatnim državama sada se nalaze i Australija, Austrija, Belgija, Čile, Danska, Finska, Irska, Italija, Malezija, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Južna Afrika i druge. Važno je napomenuti da će se prvog rujna usluga vratiti na staro, s ograničenjem od 50 GB i pet dostupnih lokacija.

Što je zapravo ugrađeni Firefox VPN?

Mozillina besplatna usluga, predstavljena s verzijom Firefox 149, nije tradicionalna VPN aplikacija koja štiti sav promet s vašeg uređaja. Riječ je o alatu koji funkcionira isključivo unutar samog preglednika. Jednom kada ga aktivirate, Firefox usmjerava vaš internetski promet kroz svoju šifriranu proxy mrežu. Ta mreža zamjenjuje vašu stvarnu IP adresu prije nego što ona stigne do web stranice koju posjećujete, pa stranica vidi IP adresu proxy poslužitelja, a ne vašu.

Ovo je važno razlikovati od Mozilline zasebne, plaćene usluge naziva Mozilla VPN, koja nudi potpunu zaštitu za cijeli uređaj, uključujući sve aplikacije. Besplatna, ugrađena verzija je jednostavniji alat namijenjen osnovnoj zaštiti i anonimizaciji unutar Firefoxa. Značajka se nalazi u postavkama pod "Privatnost i sigurnost" (Privacy & Security), gdje je možete jednostavno uključiti ili isključiti. Ako neka web stranica ne radi ispravno dok je VPN aktivan, možete ga isključiti samo za tu stranicu ili dodati iznimke u naprednim postavkama.

Potez koji prati globalne trendove

Ova ljetna promocija dolazi u vrijeme pojačane svijesti i zabrinutosti za online privatnost. Korisnici su sve oprezniji, potaknuti neprestanim vijestima o velikim curenjima podataka koja su obilježila 2025. i 2026. godinu, pogađajući milijune pojedinaca. U takvoj klimi, alati za zaštitu privatnosti postaju sve traženiji.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost generalno savjetuju oprez pri korištenju besplatnih VPN usluga, jer mnoge od njih zarađuju bilježenjem i prodajom korisničkih podataka, imaju slabije sigurnosne protokole ili prikazuju nametljive oglase. Ipak, usluge koje dolaze od provjerenih tvrtki poput Mozille smatraju se dobrim prvim korakom za zaštitu, posebno za povremene korisnike na javnim Wi-Fi mrežama. One predstavljaju značajno poboljšanje za one koji inače ne bi koristili nikakav VPN.

Mozillin potez također se uklapa u širi trend u tehnološkoj industriji. Suočene s pritiskom javnosti i novim, strožim zakonima o zaštiti podataka, poput onih koji su stupili na snagu u SAD-u tijekom 2026. godine, velike tehnološke kompanije sve češće integriraju značajke za zaštitu privatnosti izravno u svoje proizvode. Time se alati za sigurnije surfanje čine dostupnijima široj publici, bez potrebe za dodatnim instalacijama ili pretplatama.