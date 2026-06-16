Google Chrome gasi ‘stare’ blokatore oglasa, poput vrlo popularnog uBlock Origina

Nadolazeće verzije Chromea 150 i 151 donose kraj podrške za Manifest V2 ekstenzije, čime moćni blokatori poput uBlock Origina prestaju raditi. Google tvrdi da je razlog sigurnost, no što to znači za privatnost?

Bug.hr utorak, 16. lipnja 2026. u 08:30
📷 Bug/AI
Bug/AI

Google privodi kraju višegodišnji proces koji će iz temelja promijeniti način na koji funkcioniraju ekstenzije u najpopularnijem svjetskom internetskom pregledniku. S dolaskom verzija Chrome 150 i 151, koje se očekuju krajem lipnja i u srpnju, Google će ukloniti i posljednje programske ostatke koji su omogućavali rad starijih, ali znatno moćnijih blokatora oglasa. Time se završava tranzicija na novi sustav nazvan Manifest V3, a za mnoge korisnike to znači kraj ere u kojoj su im alati poput pune verzije uBlock Origina nudili gotovo apsolutnu kontrolu nad sadržajem koji vide.

Zbogom za Manifest V2

Proces gašenja podrške za ekstenzije temeljene na starijoj platformi, Manifest V2, započeo je još 2024. godine. Ipak, napredniji korisnici su sve do sada mogli koristiti razne zaobilazne metode i posebne postavke kako bi svoje omiljene blokatore održali na životu. Sada, kako izvještava The Verge, tim zaobilaznicama dolazi kraj. S nadolazećim ažuriranjima, Google uklanja posljednje reference na staru platformu, čime će u Chromeu moći funkcionirati isključivo ekstenzije prilagođene Manifestu V3.

Razloge za ovu drastičnu promjenu objasnio je Googleov programer Devlin Cronin. On je istaknuo da održavanje stare platforme stvara značajan "tehnički dug" i donosi kompleksnost, ali i sigurnosni rizik. "MV2 ekstenzije više nisu dopuštene ni u jednoj podržanoj verziji Chromea te uklanjamo podršku za njih i povezanu funkcionalnost. Nećemo moći održavati tu funkcionalnost unedogled zbog složenosti i tehničkih komplikacija, kao i sigurnosnih rizika koje nosi", naveo je Cronin, dodavši kako su nedavno otkrili niz bugova specifičnih upravo za Manifest V2. Naglasio je da drugi preglednici, ako to žele, mogu nastaviti podržavati staru tehnologiju. Ova promjena direktno pogađa korisnike popularnog uBlock Origina, koji su većinom već prešli na "lakšu" verziju, uBlock Origin Lite, ili su u potpunosti napustili Chrome i okrenuli se alternativama.

Sigurnost ispred naprednog filtriranja

U središtu ove promjene je temeljna tehnička razlika između dva sustava. Manifest V2 koristio je takozvani webRequest API, koji je ekstenzijama omogućavao da u stvarnom vremenu presreću, analiziraju i modificiraju sav mrežni promet preglednika. To je blokatorima oglasa davalo nevjerojatnu moć dinamičkog filtriranja i blokiranja ne samo poznatih oglasa, već i novih skripti za praćenje. Međutim, ista ta moć predstavljala je i potencijalni sigurnosni problem jer je zlonamjerna ekstenzija mogla dobiti pristup osjetljivim korisničkim podacima.

Novi Manifest V3 zamjenjuje taj pristup s declarativeNetRequest API-jem. On funkcionira na bitno drugačiji način: ekstenzije sada moraju unaprijed definirati listu pravila za blokiranje, a sam preglednik obavlja filtriranje prema toj listi. Time se ograničava mogućnost dinamičkog djelovanja i smanjuje potencijal za zlouporabu, što Google ističe kao ključnu prednost za sigurnost, privatnost i ukupne performanse preglednika. Kritičari, s druge strane, upozoravaju da ova promjena značajno ograničava učinkovitost blokatora oglasa i ide na ruku Googleovom poslovnom modelu koji se temelji na oglašavanju. Dok neke studije pokazuju da nema statistički značajnog pada u efikasnosti blokiranja, sami kreatori ekstenzija tvrde da su im nova pravila vezala ruke u borbi protiv sve sofisticiranijih metoda praćenja.

Promjena dolazi u vrijeme kada su korisnici sve svjesniji važnosti digitalne privatnosti. To dovodi do rasta popularnosti preglednika poput Firefoxa, koji je najavio da će zadržati podršku za obje verzije Manifesta, ili Bravea, koji ima ugrađene napredne mehanizme za blokiranje. Za vjerne korisnike Chromea, budućnost surfanja bez oglasa ovisit će o prilagodbi na novu generaciju blokatora s ograničenim mogućnostima ili o teškoj odluci prelaska na drugi preglednik koji nudi veću fleksibilnost.

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