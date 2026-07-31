Google Earth uz AI može pretvoriti svaku lokaciju u ono što zamislite

Google je uveo novu AI značajku u web verziju Google Eartha koja korisnicima omogućuje stvaranje prilagođenih slika izravno na stvarnim lokacijama. Nova mogućnost pokretana je modelom Nano Banana 2, koji u kombinaciji sa satelitskim, zračnim i 3D prikazima Google Eartha može vizualizirati povijesne prizore, arhitektonske projekte i druge ideje.

Prema Googleovom priopćenju, korisnici trebaju samo otvoriti željenu lokaciju u Google Earthu, odabrati opciju Create image i tekstualno opisati što žele vidjeti. Umjetna inteligencija zatim generira sliku koja je prilagođena stvarnom okruženju.

Google ističe da se nova značajka može koristiti u obrazovanju, primjerice za prikaz povijesnih lokacija u njihovu izvornom izgledu. Tako se današnje ruševine Pompeja mogu pretvoriti u živopisne ulice Rimskog Carstva, što učenicima olakšava razumijevanje povijesnog konteksta.

Osim toga, Google Earth sada može izrađivati i prilagođene infografike o znamenitostima. Dovoljno je zatražiti, primjerice, infografiku o Kipu slobode, nakon čega Gemini prikuplja relevantne informacije, a Nano Banana od njih u nekoliko sekundi stvara pregledan grafički prikaz.

Google novu funkcionalnost vidi i kao koristan alat za arhitekte, urbaniste i investitore. Prazne parcele moguće je virtualno pretvoriti u stambene četvrti, trgovačke zone ili druge projekte kako bi klijenti lakše dobili dojam kako bi prostor mogao izgledati nakon izgradnje. Na isti način korisnici mogu unaprijed vizualizirati buduću kuću ili vikendicu na stvarnoj lokaciji prije početka gradnje.

Naravno, nova AI mogućnost nije namijenjena isključivo ozbiljnim scenarijima. Korisnici mogu prepustiti mašti na volju i poznate lokacije pretvoriti u futurističke gradove, zelene oaze ili potpuno drukčije krajolike.

Nova mogućnost generiranja slika uz Nano Banana od danas je dostupna svim korisnicima web verzije Google Eartha diljem svijeta.