Google Images slavi 25. rođendan uz redizajn inspiriran Pinterestom

Povodom 25. obljetnice, Google Images dobivaju potpuni redizajn. Nova početna stranica inspirirana je Pinterestom, a uvodi se i AI za generiranje slika izravno u odjeljku za pretraživanje

Google Images, alat koji je postao sinonim za vizualno pretraživanje interneta, pokrenut je prije 25 godina. U početku je bio jednostavan koliko je to moguće, upišete nekoliko riječi i dobijete odgovarajuće slike kao rezultat. Vjerovali ili ne, poticaj za nastanak jednog od najkorištenijih internetskih alata bila je golema potražnja za fotografijama zelene Versace haljine koju je Jennifer Lopez nosila na dodjeli nagrada Grammy 2000. godine. Google je tada nudio samo tekstualne rezultate, a nemogućnost pronalaska te slike otkrila je potrebu za novim načinom pretraživanja.

Danas, četvrt stoljeća kasnije, servis dobiva najveću i najznačajniju promjenu u svojoj povijesti kako bi proslavio ovu veliku obljetnicu.

Nova početna stranica

Zaboravite na dosadašnju, pomalo sterilnu početnu stranicu na kojoj vas je dočekala samo traka za pretraživanje. Google je u potpunosti transformira u dinamično i imerzivno iskustvo nazvano For You. Umjesto da vi tražite slike, stranica će sada vama predlagati sadržaj za koji algoritam smatra da će vas zanimati, čak i prije nego što upišete prvu riječ. Ova personalizirana galerija, ispunjena inspirativnim slikama s cijelog weba, ažurirat će se u stvarnom vremenu, neprestano nudeći svježe vizualne ideje prilagođene upravo vašim interesima i prethodnim pretragama.

Ovdje dolazimo do dijela koji podsjeća na Pinterest. Nova ključna značajka je mogućnost spremanja slika u Collections. Slično kao na popularnoj vizualnoj platformi, korisnici sada mogu spremati slike koje im se sviđaju u tematske zbirke. Ove će se kolekcije pojavljivati kao kartice iznad glavne galerije, čineći povratak spremljenom sadržaju brzim i intuitivnim. Promjene će se uvoditi postupno tijekom sljedećih tjedana, počevši od desktop verzije u SAD-u na engleskom jeziku, prije nego što postanu dostupne globalno.

Stvorite sliku koja ne postoji

Sljedeći novitet je, u skladu s trendovima, generiranje slika pomoću umjetne inteligencije izravno unutar AI Overviewsa koji se pojavljuje iznad većine rezultata pretraživanja. Koristeći model Nano Banana, korisnici će moći tekstualnim upitom stvoriti potpuno novu, prilagođenu sliku koja možda uopće ne postoji na webu. Dovoljno je u traku za pretraživanje detaljno opisati željenu sliku i ona će biti generirana za vas.

Ova će funkcija uskoro biti dostupna na engleskom jeziku u svim regijama koje trenutno podržavaju generiranje slika u AI načinu rada.