Google Translate slavi 20. rođendan i uvodi jednu od najtraženijih značajki

'Ono što je započelo kao mali eksperiment danas je globalni alat koji ljudima pomaže svakodnevno, od povezivanja s novim ljudima tijekom putovanja do učenja novog jezika za potrebe karijere', priopćili su iz Googlea

Vjerovali ili ne, Google Translate napunio je 20 godina. Servis je pokrenut još 2006. kao skroman eksperiment, a danas podržava oko 250 jezika i više od 60.000 mogućih jezičnih parova, pokrivajući čak 95 posto svjetske populacije. Ne iznenađuje da je najkorišteniji jezični par engleski - španjolski, dok je najprevođenija fraza „hvala”.

Iz Googlea napominju da više od milijardu ljudi koristi Translate svakoga mjeseca te da se putem njega mjesečno prevede više od bilijun riječi. Zbog toga, a i proslave 20. rođendana, tvrtka uvodi jednu od najtraženijih značajki koja omogućuje korisnicima vježbanje izgovora pomoću AI-a.

Nova značajka za vježbanje izgovora zasad se postupno uvodi u Android aplikaciju u SAD-u i Indiji, i to za engleski, španjolski i hindi jezik. Dostupnost će se širiti vremenom te možemo očekivati da će u budućnosti biti moguće vježbati izgovore i za riječi iz ostalih, poznatijih jezika.

Povodom rođendana, Google je na svom blogu objavio i 20 zabavnih činjenica o Translateu.