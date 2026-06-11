Googleov Gemini stiže u Chrome, ali Europa i dalje na čekanju

Google je odlučno krenuo u integraciju svoje umjetne inteligencije Gemini izravno u preglednik Chrome, čime nastavlja trend ugrađivanja AI asistenata u alate koje svakodnevno koristimo. Nakon početne najave, tvrtka je agresivno nastavila s globalnim širenjem, čineći Gemini dostupnim u brojnim novim regijama. Cilj je jasan: ponuditi korisnicima moćnog pomoćnika koji može olakšati pregledavanje interneta bez potrebe za prebacivanjem između različitih kartica i aplikacija. Ipak, dok korisnici diljem svijeta već istražuju nove mogućnosti, mi u Europi i dalje čekamo zeleno svjetlo.

Što Gemini u Chromeu zapravo nudi?

Integracija Geminija u Chrome zamišljena je kao ugrađeni asistent, dostupan putem ikone u gornjem desnom kutu preglednika. Klikom na nju otvara se bočna traka u kojoj korisnici mogu komunicirati s umjetnom inteligencijom. Ključne značajke uključuju mogućnost brzog sažimanja dugačkih članaka, dobivanja odgovora na pitanja o sadržaju stranice koju pregledavate ili čak generiranje novog sadržaja poput e-mailova i objava za društvene mreže. Jedna od zanimljivijih funkcija je sposobnost rada s više otvorenih kartica istovremeno, što omogućuje usporedbu informacija s različitih izvora bez manualnog prebacivanja.

Posebno je korisna duboka integracija s drugim Googleovim aplikacijama kao što su Gmail, Maps i Calendar. To znači da korisnici mogu, primjerice, sastaviti nacrt e-maila ili zakazati sastanak izravno iz bočne trake preglednika, značajno ubrzavajući svakodnevne zadatke. Google također nastavlja sa širenjem Geminija u Chromeu na tržišta poput Indije, Novog Zelanda, Kanade, kao i zemalja diljem Latinske Amerike, Afrike i Bliskog istoka, čime AI pomoćnik postaje dostupan sve širem krugu međunarodne publike.

Globalna ekspanzija i europski izazov

Iako je globalno širenje u punom jeku, europski korisnici, uključujući i one u Hrvatskoj, još uvijek su izostavljeni. Glavni razlog leži u strogim pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Google očito još uvijek radi na usklađivanju Geminijevih funkcionalnosti sa složenim europskim propisima o privatnosti podataka, što odgađa njegovo lansiranje na našem tržištu.

U međuvremenu, na nedavnoj konferenciji Google I/O, tvrtka je predstavila novu generaciju svojih AI modela, seriju Gemini 1.5, koja uključuje brži i učinkovitiji model Gemini 1.5 Flash. Najavljen je i Gemini Spark, osobni AI agent dizajniran za integraciju s Googleovim proizvodima i alatima trećih strana, koji bi trebao obavljati složenije zadatke poput prikupljanja relevantnih dokumenata za izradu izvještaja. Ove najave signaliziraju Googleovu ambiciju da se odmakne od jednostavnih AI alata prema autonomnijim sustavima koji mogu upravljati kompleksnim zadacima u ime korisnika.