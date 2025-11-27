"Guru za kulturu" okuplja zagrebačke kulturne događaje na jednom mjestu

Web aplikacija Grada Zagreba na jednom mjestu objedinjuje informacije o kulturnim događanjima u Zagrebu, uz interaktivnu kartu i detaljne podatke o ponudi gradskih ustanova i nezavisne scene

Sandro Vrbanus četvrtak, 27. studenog 2025. u 07:03

Grad Zagreb predstavio je novu gradsku web aplikaciju Guru za kulturu, digitalni alat koji na jednom mjestu objedinjuje informacije o kulturnim događanjima u Zagrebu. Riječ je o sveobuhvatnoj platformi koja korisnicima omogućuje jednostavan pregled aktualnih kulturnih programa, s posebnim naglaskom na ponudu gradskih ustanova, ali i nezavisne scene.

Detaljni podaci o svim događanjima

Potreba za jedinstvenom informacijskom platformom identificirana je tijekom izrade Programa razvoja kulture 2024.-2030., kada su i građani i kulturni radnici ukazali na nedostatak centraliziranih i lako pretraživih podataka o kulturnim sadržajima. Guru za kulturu zato donosi niz funkcionalnosti: pregled aktualnih događanja – koncerata, izložbi, kazališnih predstava, radionica – te napredno pretraživanje po kategoriji, datumu, lokaciji ili ključnim riječima. Svaki događaj sadrži detaljan opis, vrijeme održavanja, cijenu ulaznice te poveznice na web stranice izvođača ili institucija.

"U prvoj fazi, Guru za kulturu pune kulturne ustanove svojim programima, a u drugoj fazi uključit će i organizatore izvaninstitucionalne kulture. Građani više neće morati obilaziti web stranice pojedinih ustanova, udruga ili institucija – sve što je sufinancirano iz gradskog proračuna bit će dostupno na jednom mjestu", poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Aplikaciju je razvila tvrtka Differo Studio, pobjednici hackathona održanog u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER-u) u studenom 2024., koji su u suradnji s Gradom Zagrebom izradili finalni proizvod.



