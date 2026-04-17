HT najbrži u mobilnom internetu, dok A1 predvodi fiksni broadband u Hrvatskoj

Izvješće se temelji na stvarnim mjerenjima korisnika, pri čemu SpeedGeo analizira testove brzine provedene u svakodnevnim uvjetima korištenja

SpeedGeo objavio je izvješće za prvi kvartal 2026. godine, prema kojem je Hrvatski Telekom ostvario najbolje rezultate u kategoriji mobilnog interneta, dok je A1 zauzeo prvo mjesto u brzini fiksnog broadbanda.

Prema rezultatima dobivenim od stvarnih mjerenja korisnika, HT je u segmentu mobilnog interneta zabilježio prosječnu brzinu preuzimanja podataka od 126,1 Mb/s, čime je nadmašio Telemach i A1.

S druge strane, u kategoriji broadbanda, A1 je zauzeo prvo mjesto s prosječnom brzinom preuzimanja od 101,8 Mb/s, ispred HT-a I Telemacha.

SpeedGeo ističe kako se rangiranje temelji primarno na prosječnim brzinama preuzimanja, dok se u obzir uzimaju i drugi parametri poput brzine slanja podataka i latencije. Uz to, u analizu su uključeni samo operateri koji imaju statistički relevantan udio u ukupnom broju testova.

Napominje se također i da je metodologija mjerenja usklađena s ITU-T preporukama te da se podaci prikupljaju putem aplikacija i web alata koji koriste standardne internetske protokole, bez prioritizacije prometa, kako bi rezultati što vjernije odražavali stvarno korisničko iskustvo.

