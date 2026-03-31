Imate štetu od nevremena? Evo kako i do kada se možete prijaviti za pomoć Grada Zagreba

Zagreb započinje s prikupljanjem prijava za štetu od nevremena putem digitalne aplikacije, obuhvaćajući stambene objekte, automobile i poljoprivredu uz osiguranu stručnu podršku građanima

Grad Zagreb službeno je otvorio proces zaprimanja prijava šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda. Svi pogođeni građani svoje zahtjeve mogu podnijeti isključivo putem digitalne aplikacije (točnije rečeno online upitnika) na službenim stranicama Grada, a rok za podnošenje dokumentacije traje od 30. ožujka do kraja dana 12. travnja 2026. godine. Kako bi se proces ubrzao, svaka se šteta mora prijaviti zasebno.

Za stambene objekte, vozila i poljoprivredu

Prijave su podijeljene u tri kategorije. Prva obuhvaća stambene objekte fizičkih osoba, pri čemu se kod obiteljskih kuća priznaju oštećenja na vanjskoj ovojnici, krovovima, dimnjacima i stolariji. Kod stanova u višestambenim zgradama fokus je isključivo na vanjskoj stolariji i bravariji. Važno je napomenuti kako se štete u unutrašnjosti stanova te na zajedničkim dijelovima zgrada neće razmatrati ovim putem, već se vlasnici upućuju na police osiguranja zgrada.

Druga kategorija odnosi se na osobna vozila kategorije M1 (osobne automobile) u privatnom vlasništvu. Vlasnici automobila oštećenih u nevremenu također moraju proći proceduru digitalne prijave kako bi ušli u sustav procjene. Precizno navođenje kontakt podataka, poput broja telefona i e-mail adrese, obvezan je korak za sve prijavitelje radi daljnje komunikacije.

Treća kategorija obuhvaća poljoprivredni sektor, uključujući obradive površine i infrastrukturne objekte na području Grada Zagreba, a prijavu mogu podnijeti i fizičke i pravne osobe. Ova mjera usmjerena je na ublažavanje ekonomskih posljedica koje su pretrpjeli lokalni proizvođači hrane i vlasnici poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon što sustav zaprimi digitalnu prijavu, na teren će izaći mobilni timovi Grada Zagreba. Njihova je zadaća utvrditi stvarno stanje i izraditi službene zapisnike, što je preduvjet za finalnu procjenu. Cjelokupni postupak služi kao temelj za planiranje i provedbu mjera dodjele financijske pomoći svim građanima pogođenima ovom prirodnom nepogodom.

Kontakt za pomoć

Za sve koji naiđu na poteškoće pri korištenju digitalnih alata, osigurana je tehnička pomoć. Građani se radnim danom od 8 do 16 sati mogu obratiti stručnim službama putem namjenske e-mail adrese nevrijeme@zagreb.hr ili telefonskih brojeva 095 351 7889 i 095 392 3886.