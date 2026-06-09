Ironičan plan ruskog regulatora - državni VPN kao rješenje za vlastitu cenzuru

Ironično je da ruski federalni medijski regulator, Roskomnadzor, planira stvoriti jedinstveni "državni VPN" kako bi pomogao domaćim IT stručnjacima da zaobiđu njegova vlastita agresivna internetska ograničenja. Prijedlogom se nastoji riješiti problem koji je vlada sama stvorila: njezin rat protiv alata za zaobilaženje cenzure sada sprječava programere u pristupu ključnim stranim resursima za kodiranje.

Plan je jučer predstavljen na sastanku između zamjenika šefa Roskomnadzora, Olega Terljakova, i nekoliko IT tvrtki. Kako su izvijestili neovisni ruski mediji, a prenijeli i međunarodni tehnološki portali, sastanak je sazvan nakon vala pritužbi developera koji su ostali odsječeni od ključnih međunarodnih platformi. Među blokiranim resursima našli su se GitHub, repozitoriji za programski jezik Python te popularni dizajnerski alat Figma. Umjesto da popusti pritisak, regulator je kao rješenje ponudio VPN pod kontrolom vlade, namijenjen "onima kojima je stvarno potreban". Ovaj potez naglašava rastući sukob unutar Rusije: želja države za čvrsto kontroliranim internetom sudara se s praktičnim potrebama njezinog strateški važnog tehnološkog sektora.

Lijek gori od bolesti?

Detalji o jedinstvenom državnom VPN-u još su uvijek oskudni, no reakcija ruske IT zajednice bila je izrazito negativna. Umjesto da pozdrave prijedlog, developeri i stručnjaci iz industrije ocijenili su ideju "sumnjivom". Njihov glavni strah je da centralizirani VPN pod državnom kontrolom predstavlja savršen alat za praćenje i nadzor. Usmjeravanje cjelokupnog prometa kroz jedan, od vlade upravljan pristupnik, dalo bi Roskomnadzoru dosad neviđen uvid u rad svakog developera koji ga koristi. Jedan od izvora koji je prisustvovao sastanku izjavio je novinarima: "Odsijecanje Rusa od međunarodnih razvojnih alata bit će još lakše ako svi počnu koristiti isti VPN". Postoji i bojazan da bi se plan mogao negativno odraziti na međunarodnoj razini. Komentatori strahuju da prijedlog također riskira stvaranje interneta na dvije razine, gdje će se pojaviti "privilegirana kasta s punim pristupom", dok će ostatak populacije ostati iza digitalne željezne zavjese.

Kremljov rat protiv VPN-ova

Ovaj najnoviji potez samo je jedno poglavlje u dugogodišnjoj borbi Kremlja protiv alata koji Rusima nude prozor u necenzurirani internet. Iako Roskomnadzor godinama blokira pristup popularnim VPN servisima, mjere su se nedavno drastično pooštrile. Rat protiv VPN-ova eskalirao je tijekom 2026. godine, a dio je šire strategije stvaranja takozvanog "suverenog interneta", koji bi vladi omogućio potpunu izolaciju ruskog digitalnog prostora od ostatka svijeta. Borba se intenzivirala nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, kada je Rusija blokirala pristup velikim platformama poput Facebooka, Instagrama i X-a (bivšeg Twittera), kao i brojnim neovisnim medijima.

Država sada koristi sofisticiranu opremu za dubinsku analizu paketa (DPI), poznatu kao TSPU, kako bi analizirala internetski promet u stvarnom vremenu i blokirala VPN veze. Do veljače 2026. godine, Roskomnadzor je blokirao čak 469 VPN servisa i tri najčešće korištena VPN protokola, s ciljem da do 2030. blokira 92 posto svih VPN aplikacija. Od travnja ove godine, veliki ruski internetski servisi, uključujući banke, trgovce pa čak i portale državnih službi, obvezni su blokirati pristup korisnicima za koje se otkrije da koriste VPN. Ove agresivne mjere nisu prošle bez posljedica, uzrokujući povremene prekide u radu bankarskih aplikacija i sustava za digitalno plaćanje diljem zemlje.

Unatoč ogromnim naporima vlasti, korištenje VPN-a u Rusiji i dalje je široko rasprostranjeno. Procjenjuje se da je oko 60 milijuna Rusa upoznato s VPN tehnologijom, a čak 37,6 posto korisnika interneta ovisi o njoj za pristup informacijama. Potražnja je tolika da su samo u ožujku 2026. godine ruski korisnici preuzeli VPN aplikacije s Google Playa 9,2 milijuna puta, što je 14 puta više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi podaci jasno pokazuju da se vodi neprestana igra mačke i miša između građana željnih slobodnog pristupa informacijama i vlade odlučne u izgradnji digitalne cenzure.

Suočen s tehnologijom koju je gotovo nemoguće u potpunosti zabraniti i sve izoliranijom digitalnom ekonomijom, plan Roskomnadzora da izgradi vlastiti VPN čini se manje kao rješenje, a više kao trojanski konj. Za ruske developere, ovo je "rješenje" kojem će rijetki povjerovati, svjesni da bi prihvaćanje takvog alata moglo značiti zamjenu jedne vrste ograničenja za drugu, mnogo opasniju.